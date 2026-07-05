Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 6 al 10 luglio? Al centro delle trame troviamo l’avvicinamento tra Larissa e Yannik, che farà preoccupare Sophia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Larissa si avvicina a Yannik

La fine della relazione con Henry ha lasciato Larissa distrutta, e la giovane trova un po’ di conforto in Yannik. Nonostante il desiderio di rivelare al medico tutta la verità, la donna è costretta a mantenere il segreto. I due si avvicinano sempre più, mentre Henry – temendo che quel legame possa in qualche modo mandare all’aria i suoi piani contro Sophia – invita la sua ex alla prudenza.

Sophia prova ancora una volta ad avvicinarsi a Christoph, cercando di capire quanto le sia fedele l’alberatore. Mentre la dark lady osserva l’intesa crescente tra Larissa e Yannik, il rapporto tra Christoph e Alexandra mostra sempre più segni di deterioramento.

Tempesta d’amore news: Erik tenta il “rimedio Michael”

Il recente rapimento di Erik ha lasciato nell’uomo un trauma profondo. Klee prova a superarlo con un rituale insolito che gli ha proposto Michael. I risultati finiscono per lasciarlo allibito!

Nel frattempo, Michael prova a coinvolgere Fanny in una nuova passione, che ha avuto modo di sperimentare durante il suo recente viaggio in Amazzonia.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Una nuova ragazza fa il suo ingresso al Furstenof. Charlie è una iovane affetta da sindrome di Down che arriva all’hotel per uno stage in cucina. La giovane conosce Greta, che – nonostante qualche dubbio iniziale – decide di darle una possibilità. La cuoca e Miro ricevono i risultati degli esami prenatali, e si preparano ad aprire la busta che potrebbe costringerli a prendere una importante decisione.

Henry porta avanti il suo piano, fingendo di essersi riavvicinato a Sophia: riuscirà a non commettere errori?

Una serata tra amici si trasforma in un nuovo esame per Katja e Vincent, e fa emerere nuove crepe nel loro rapporto.

Greta aiuta Charlie a superare un momento difficile, mentre Alexandra e Markus si interrogano sul loro futuro, e Christop scopre un lato inedito di Sophia.