La serie tv tedesca Tempesta d’Amore prosegue nella sua programazione mattutina su Rete 4, con una settimana ancora una volta ricca di colpi di scena. Cosa accadrà dal 5 al 9 gennaio 2026? Acopriamo insieme le trame complete.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 9 gennaio 2026

Roland Brandes è disposto a tutto pur di riuscire a mettere le mani sull’eredità di Wilma, e per questo motivo escogita un piano ai danni di Ana. Il pdre di Philipp ha già dimostrato di saper dare il peggio di sé nelle puntate italiane Tempesta d’amore, ma quello che escogita nel corso dei prossimi episodi riesce a superare ogni aspettativa.

L’uomo si è presentato al Fürstenhof, e ha fatto credere al figlio di essersi lasciato per sempre alle spalle la vita da criminale. Philipp ha finito per cadere nella trappola del genitore biologico, permettendo così a Roland di manipolarlo per i suoi piani. Purtroppo però il ragazzo paga a caro prezzo la sua ingenuità.

News Tempesta d’amore: Philipp ha difeso Roland (e lui lo ha ingannato)

Quando Vincent ha manifestato i primi dubbi sul nuovo arrivato, Philipp non ha esitato a difendere il padre. La fiducia del figlio permette a Roland di portare avanti i suoi progetti ingannevoli nei confronti della Alves, e l’uomo le propone l’acquisto di alcuni cavalli comuni spacciandoli per esemplari di una razza pregiatissima. Grazie alle parole del ragazzo, Alves non ha dubbi e si dice pronta a firmare il contratto.

L’unico a nutrire dubbi sulla veridicità delle affermazioni di Roland è Vincent. Il giovane veterinario cerca di mettere in guardia Ana e Philipp, ma il suo intervento viene attribuito alla gelosia nei confronti della coppia. Tuttavia Brandes vuole vederci chiaro e inizia a indagare, scoprendo che quella razza pregiata di cavalli è stata appositamente “creata” dal padre con l’aiuto di un po’ di vernice. Roland ha semplicemente tinto il manto degli animali, per renderli identici ai “cugini” preziosi.

Philipp affronta il padre nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Deluso dal comportamento del genitore e sentendo tradita la sua fiducia, Philipp affronta Roland dicendogli che intende smascherarlo davanti ad Ana. Il giovane Brandes paga molto caro il suo affronto: il padre lo rinchiude in un casolare abbandonato nel bosco!

Ana – preoccupata per la sua assenza – chiede a Vincent di cercarlo.

Il giovane veterinario lo trova e lo libera, e i due corrono ad avvisare la ragazza della truffa organizzata da Roland nei suoi confronti.

Ana cerca di trattenere Roland fino all’arrivo della polizia, ma l’uomo si sente ormai scoperto e si da alla fuga. Il mancato arresto del truffatore non preoccupa tanto Alves. La ragazza guarda avanti e si concentra sull’imminente inaugurazione della tenuta von Thalheim, recentemente restaurata con l’aiuto di Vincent.

Cos’altro accadrà nella serie tv di Rete 4?

Katja cerca di convincere Markus a lasciare insieme il Fürstenhof. Schwarzbach – ignaro di tutto – finisce per riappacificarsi con Christoph. Poco dopo però, grazie a Werner, capisce che potrebbe perdere l’amore di Katja e si dice pronto a lasciare Bichleim con lei.

Greta si prepara per un importante premio culinario. La donna chiede aiuto a Luis, che però le dice di non avere tempo da dedicarle. Al contrario di lui, Miro si presta a darle consigli. Questo fa avvicinare molto i due, tanto da far capire a Miro di provare per Greta una forte attrazione.

Ana, Philipp e Vincent scoprono che Roland – braccato dalla polizia – è ancora nei paraggi. L’uomo decide di dar fuoco alle stalle della tenuta von Thalheim (al cui interno si trova anche Apollo, l’amato cavallo della ragazza) per vendicarsi.