Dopo la breve pausa natalizia, la serie tv tedesca Tempesta d’Amore tornerà sui nostri teleschermi lunedì 29 dicembre. Quella che attende i tantissimi fans sarà una settimana ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate, in onda nella fascia mattutina di Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 2 gennaio 2026

L’imminente arrivo a Bichleim di Shirin e Gerry fa nascere in Lale il desiderio di organizzare le nozze proprio nei giorni in cui loro saranno lì. La ragazza e Theo riescono a trovare anche la location perfetta per le nozze.

Theo chiede a Christoph di fargli da testimone e poi – spinto dall’albergatore – il giovane decide di invitare anche suo padre Theodor al matrimonio.

News Tempesta d’amore: i piani di Roland

Philipp aiuta Ana a riallacciare i rapporti con suo padre Roland. I due ragazzi sono però all’oscuro che l’uomo sta elaborando un piano per incastrare tutti.

Vincent tuttavia, non ci mette molto a sospettare che Roland stia in realtà ingannando la figlia, portando lei e Brandes a coalizzarsi contro di lui. A quel punto il giovane veterinario supplica Philipp di ascoltarlo e di credergli quando fa delle accuse contro Roland. Se in un primo momento Brandes si rifiuta di dar credito alle parole di Vincent, in seguito inizia a pensare che non sia solo la gelosia a farlo parlare così e affronta il padre.

Tempesta d’amore spoiler al 2 gennaio

Miro va a vivere a casa di Maxi e Vincent. Il veterinario si accorge che il nuovo coinquilino soffre di incubi tremendi.

La situazione tra Christoph e Greta si fa sempre più tesa: l’albergatore pretende che lei incastri Markus e lo mandi in prigione. La cuoca, disperata, lo implora di trovare un compromesso.

Quando Alexandra rivela a Christoph di vedere in lui un uomo migliore, qualcosa sembra cedere. Colpito dalle parole della donna che ama, l’albergatore offre a Katja una via d’uscita: rinuncerà a rovinare Markus se entrambi lasceranno il Fürstenhof. Rincuorata da quella nuova scappatoia, la donna parla con Markus e gli dice di non sopportare più la vita all’hotel, chiedendogli di partire insieme. Lui però non è affatto convinto.

Anche Katja è disperata per la situazione in cui Saalfeld l’ha messa e si chiude sempre più in sé stessa.

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Nicole appare sempre più spiazzata dal comportamento di Michael, tanto da iniziare a farsi domande su un loro possibile futuro insieme. Lui prova a recuperare il rapporto, ma si scontra con lo scetticismo di Nicole.

A quel punto decide di confessarle la sua diagnosi, ma subito dolo un’immagine di lui, disabile, accudito da una donna, lo fa tornare sulla sua decisione.