Sarà una settimana particolare quella che attende i tantissimi fans della serie tv tedesca Tempesta d’Amore che – complici le festività natalizie – andrà in onda in formato ridotto. Le vicende del Fürstenhof ci terranno compagnia solo lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre, per poi fermarsi nei giorni di Natale e Santo Stefano. Sebbene limitata a tre soli giorni, la soap ci regalerà molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 24 dicembre

La gelosia avrà la meglio su Vincent, e il giovane veterinario finirà per seguire i consigli di Markus e – con una scusa – licenzierà Philipp.

Se il giovane pensava di eliminare così il rivale però, scoprirà ben presto di essersi sbagliato. Brandes infatti, non sarà affatto disposto a farsi da parte e, convinto di essere vittima di un sopruso, cercherà l’appoggio di Ana. Lei, da parte sua, non riuscirà a credere che Vincent si sia abbassato a tanto.

Mentre il veterinario sarà assalito dai sensi di colpa, Philipp si sentirà tradito da Markus e finirà per riavvicinarsi al padre Roland.

News Tempesta d’amore: Erik e Nicole travolti dalla passione

Nonostante Erik e Nicole facciano di tutto per mantenere le distanze, un incontro fortuito nella sauna del Fürstenhof sarà per loro fatale. I due infatti si ritroveranno faccia a faccia e a quel punto saranno incapaci di trattenere i propri sentimenti.

Nicole ed Erik cederanno alla passione, e finiranno per essere quasi scoperti in flagrante. Questo nuovo pericolo spingerà Vogt a rivedere la sua attrazione per Nicole, che potrebbe finire per distruggere la sua unione con Yvonne. La Alves invece, sembra rimettere in discussione il suo matrimonio con Michael.

Tempesta d’amore spoiler al 24 dicembre: arriva Miro Falk

Una new entry si prepara a fare il suo ingresso: Miro Falk giungerà al Fürstenhof pronto a ricoprire il ruolo di nuovo responsabile del salone di bellezza dell’hotel.

Il suo arrivo susciterà un po’ di scompiglio, soprattutto quando Greta dimostrerà un evidente interesse per lui. I sogni della Bergmann però, rischieranno di essere infranti dalle sensazioni di Yvonne, che sospetterà che il giovane sia in realtà omosessuale a causa dei suoi gusti decisamente particolari in tema di abbigliamento. Sarà davvero così?

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

I dolori alla mano sembreranno non concedere tregua a Michael, e nessun farmaco riuscirà a dargli sollievo. Alla fine per il medico arriverà una terribile diagnosi. Sconvolto dalla malattia che lo affligge, Micheal finirà per chiudersi sempre di più in sé stesso e tratterà male Nicole.

I pettegolezzi su Miro inizieranno presto a circolare per Bichleim, e Greta difenderà il giovane barbiere con fermezza.

Christoph ricatterà Katja, costringendola a scegliere tra l’uomo che ama e la figlia.