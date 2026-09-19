Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 21 al 25 settembre? Al centro delle trame troviamo una festa a sorpresa, organizzata per Yannik, e un regalo speciale destinato ad Alfons e Hildegard per le loro nozze d’oro. Entrambe le situazioni però, non mancheranno di avere inconvenienti. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore al 25 settembre

Yannik riceve una brutta notizia proprio mentre Larissa sta organizzando una piccola festa a sorpresa per lui dopo l’udienza in tribunale.

Intanto Larissa, furiosa alla notizia che il divorzio è sfumato, teme di aver perso per sempre la sua eredità. Yannik, determinato ad aiutarla, si mette alla ricerca di un marito di facciata per lei entro un solo giorno. Ma trovare la persona adatta si rivelerà tutt’altro che facile.

News Tempesta d’amore (dal 21 al 25 settembre)

Messa alle strette da Kilian, Fanny dice chiaramente allo chef di non voler una semplice avventura con lui. Poco dopo, però, un sogno la spinge a fare i conti con ciò che prova davvero.

Lale deve inventarsi una scusa dopo aver aiutato Erik a mettere nei guai Fritz. Il portiere, però, nota che qualcosa non quadra quando scopre che una prenotazione è sparita dal sistema. Werner capisce subito chi potrebbe esserci dietro e obbliga Erik a chiedere scusa, ma tra loro rimane una reciproca diffidenza.

Dopo aver terminato gli impegni al Fürstenhof, Markus parte per raggiungere Alexandra in Tanzania, segnando così la sua ultima apparizione nella serie.

Alfons rimane deluso quando Fritz confessa di non sentirsi ancora davvero parte della squadra del Fürstenhof. Così, insieme a Christoph, decide di affidare a Fritz e Lale l’organizzazione della festa aziendale. Nonostante la diffidenza iniziale, i due riescono, almeno per ora, a trovare un terreno comune.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali al 25 settembre

Per il cinquantesimo anniversario di matrimonio di Alfons e Hildegard, Greta e Miro pensano a un regalo speciale: una copia del giornale uscito il giorno delle loro nozze. Quando però il giornale arriva, Greta si accorge che è pieno di notizie tutt’altro che piacevoli. Così, insieme a Miro, mette in piedi un piano.

Hildegard non ha ancora deciso cosa regalare ad Alfons per il loro cinquantesimo anniversario. Alfons, invece, trova ispirazione grazie alla nipote Clara. Ma sarà un racconto di Yannik sui suoi anni di studio a dare a Hildegard l’idea che stava aspettando.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane

A causa delle tensioni con Christoph, Katja si sente sempre più a disagio nell’appartamento dei Saalfeld. Così, Vincent le propone di andare a vivere da lui, ma lei è preoccupata per Werner. Proprio in quel momento, una misteriosa telefonata cambia all’improvviso la situazione.

Greta si sta preparando per l’importante incontro in banca, dove spera di ottenere il finanziamento per acquistare LUIS. La gravidanza, però, la rende più emotiva del solito e rischia di mandare tutto all’aria. I problemi per lei sono tutt’altro che superati: poco dopo è costretta a confrontarsi con Kilian, dopo aver scoperto che lui ha rilanciato superando la sua offerta per il LUIS.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Alla festa aziendale tutti i dipendenti devono esibirsi con un numero da circo. Fritz sceglie di partecipare come mago, ignaro che anche Erik abbia preparato uno spettacolo e sia determinato a superarlo a tutti i costi.

Katja si trasferisce a casa di Vincent portando con sé il figlio Leo, venuto a trovarla. Vincent è sicuro di poter instaurare facilmente un buon rapporto con il ragazzo, ma Leo nasconde un segreto.

Per cercare di migliorare il rapporto con Fanny, Fritz le propone di fargli da assistente durante il suo spettacolo di magia, ma lei continua a voler mantenere le distanze. A quel punto Yvonne si offre prendere il suo posto, scatenando la rabbia di Erik.

Katja vorrebbe passare più tempo con Leo, ma il lavoro al Fürstenhof le lascia poco margine per occuparsi di lui. Anche Vincent prova a farsi più vicino al ragazzo, che accetta di condividere del tempo con lui ma continua a mantenere le distanze.

Fanny scopre che Kilian si è sposato all’improvviso! Nel frattempo, Larissa parte per Anversa per rivendicare la sua eredità. Erik vuole che la moglie smetta di fare da assistente a Fritz, ma lei non ha alcuna intenzione di farsi imporre cosa fare. Poco dopo, però, salta fuori un problema che rischia di seriamente nei guai Fritz. Kilian è su tutte le furie perché Greta ha scoperto la verità e lui respinge ogni accusa. Per non rischiare l’eredità di Larissa, insieme a Yannik cerca di far credere a tutti che il matrimonio sia stato un vero colpo di fulmine. Nel tentativo di riportare la pace tra Greta e Kilian, Fanny propone un’alternativa per risolvere la questione del LUIS. Ma la sua idea sarà davvero in grado di fermare il conflitto?