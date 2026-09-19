Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 19 al 25 settembre? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 19 al 25 settembre)

Il preside Burak decide di punire Ömer, Oğulcan, Kaan e Berk dopo la violenta lite scoppiata tra di loro, costringendoli a occuparsi delle pulizie della palestra.

Successivamente, la professoressa Filiz propone un’attività di analisi letteraria, dividendo gli studenti a coppie. Süsen però fa capire a Kaan che tra loro non c’è alcuna coppia e, allo stesso tempo, prova a ricucire il rapporto con Ömer. Il ragazzo, però, non sembra incline ad accogliere le sue giustificazioni.

Tutto per la mia famiglia, spoiler al 25 settembre

Canan racconta a Ömer e Aybike che Cemile è molto cambiata e ha deciso di lasciare la casa dove vivevano insieme per trasferirsi in un appartamento scelto da Tolga. Preoccupati, i due vanno a trovarla e la avvertono di non fidarsi di lui. Ma Cemile è convinta che Tolga sia davvero diverso e non vuole ascoltare i loro consigli.

Il signor Resul si propone di pagare la retta scolastica di Harika, ponendo fine ai problemi economici che lei e Oğulcan stavano vivendo. La notizia riempie di gioia Harika, che finalmente trova il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Oğulcan. Da quel momento, i due iniziano una relazione.

Forti tensioni nelle prossime puntate della dizi turca

La situazione economica degli Eren resta difficile. Il padrone di casa di Orhan annuncia un aumento dell’affitto, che ora include anche la rimessa dove dormono Ömer e le sue sorelle, portandolo a 1.400 lire. Nel frattempo, Nebahat decide di licenziare Şengül.

Orhan è ancora tormentato dal peso del segreto sulla morte di Kadir. Non riesce ad accettare di dover restare inenzio su ciò che sa, ma Şengül lo persuade che tacere sia l’unico modo per proteggere i ragazzi e impedire che il loro futuro venga rovinato.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mazlum e Ömer iniziano a lavorare come facchini in un mobilificio, ma un nuovo litigio tra Ömer e Tolga finisce per danneggiare un costoso pezzo d’arredamento, lasciandoli con un debito enorme. Per aiutarli, Mazlum prende una decisione difficile: vende la sua casa e decide di trasferirsi a Smirne con Talya.

La storia d’amore tra Doruk e Asiye continua a essere influenzata dai problemi che affliggono le loro famiglie. Asiye trova lavoro come donna delle pulizie nella casa della signora İlknur, che si mostra gentile e premurosa sia con lei sia con la piccola Emel. Quando İlknur parte per prendere un volo, Asiye ed Emel restano sole in casa.

Il volo viene cancellato e İlknur rientra a casa con il marito Burhan. L’uomo, trovando degli sconosciuti nell’abitazione e non capendo subito la situazione, spara per errore a Emel. Per fortuna la bambina viene soccorsa tempestivamente e la ferita si rivela meno grave del previsto.