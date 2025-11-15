Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 17 al 21 novembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori troveremo Erik, che non riuscirà a togliersi dalla testa Nicole, e Ana, alle prese con problemi di salute seri. Scopriamolo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Erik pensa a Nicole

Erik tenta di dimenticare Nicole concentrandosi sulla moglie Yvonne, ma un sogno rischia di rovinare i suoi propositi. Sempre più a disagio con la moglie, Vogt fa di tutto per evitarla. Ma una nuova brutta avventura attende la coppia, che si ritrova nei guai insieme a Nicole e Michael a causa dello shuttle rubato. Vogt decide quindi di confessare il furto del mezzo, ma scopre che qualcuno l’ha battuto sul tempo.

Spoiler Tempesta d’amore: problemi di salute per Ana

Ana scopre che si è procurata una lesione a un rene e ne rimane sconvolta. La giovane è terrorizzata all’idea dell’imminente intervento chirurgico che deve affrontare, e trova un po’ di sostegno in Philipp e Vincent.

Superata l’operazione la ragazza viene dimessa dall’ospedale e torna a casa, dove trova ad attenderla i due giovani. Ana si rende conto che decidere tra di loro è sempre più difficile. In compenso la Alves sembra convinta che Philipp e Vincent abbiano ormai cessato le ostilità, mentre per il veterinario è sempre più complicato mantenere buoni rapporti con il rivale.

La situazione sembra trovare uno spiraglio quando Brandes parla con Markus, rivelandogli i suoi intrighi. L’uomo è sconvolto all’idea di averlo sempre difeso, e decide di fare al figlio una proposta immorale per potersi finalmente liberare del rivale. Davanti alla sua proposta Vincent è incredulo, ma allo stesso tempo tentato di accettarla.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

La guerra con Christoph rischia di destabilizzare Katja, che decide di rinunciare all’incarico di governante al Fürstenhof per mettere fine alle ostilità. La goccia che fa traboccare il vaso arriva quando l’albergatore ha uno scontro anche con Maxi, che ha deciso di fermarsi più a lungo nell’hotel. A quel punto Katja prende una decisione drastica.

Poco dopo la donna scopre che il suo vigneto è distrutto. Sempre più determinata a cavarsela da sola, si confida solo con due persone. Tuttavia Markus sembra scoprire quanto accaduto e si presenta a sorpresa dalla sua ex. Il suo arrivo sconvolge ancora di più Katja, che finisce per accusare Philipp di aver svelato il segreto.

Brandes non smentisce, ma cerca di farle capire che – per poter salvare la situazione – serve tutto l’aiuto possibile. Markus fa alla Saalfeld una dichiarazione d’amore, lei accetterà di concedere una seconda chance alla loro storia? Intanto Ana le fa una proposta generosa che le permetterebbe di salvare il vigneto. Katja è tentata di accettare, ma quando scopre che Ana non ha an ocra risolto i suoi problemi di salute decide di rivolgersi a Markus.

Stella prima manomette l’app di Theo, facendo in modo che lui non si presenti all’appuntamento con Lale, e poi nega ogni responsabilità. Se da un lato quest’ultimo le crede, dall’altro c’è Licht che ha molti dubbi in proposito.