Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 15 al 19 settembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Ana, che finirà per cedere alle attenzioni di Philipp. E mentre Vincent, sconsolato, finirà per catturare l’attenzione di Natalie, Brandes sarà angosciato dall’idea che la Alves possa scoprire i suoi piani iniziali. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Ana cede a Philipp, Vincent distrutto

Apollo, il cavallo tanto caro ad Ana, affronta una grave colica. Con Vincent occupato altrove, è Philipp a proporsi spontaneamente per occuparsi dell’animale, un gesto che non passa inosservato agli occhi di Ana. Alves comincia a pensare che Philipp sia cambiato davvero e si riavvicina a lui. Dopo il bacio con Ana, il ragazzo vive una gioia incontenibile e la invita a una serata speciale.

Vincent, ignaro di quanto sta accadendo, continua a sperare in una riconciliazione con Alves. La delusione per il giovane veterinario però, non tarda ad arrivare. Vincent scopre che Ana e Philipp sono tornati insieme e, profondamente turbato, sceglie di allontanarsi da lei. Sempre più tormentato dalla felicità di Ana e Philipp, Vincent compie un gesto impulsivo di cui presto si pentirà.

Caspar si prepara a partire nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Caspar scopre – per merito di Yvonne – di avere uno zio residente in Thailandia. Sebbene inizialmente poco convinto all’idea di contattarlo, rimane poi sorpreso dal riscontrare numerose affinità con questo parente lontano. Yvonne desidera che Caspar rimanga a vivere insieme a lei ed Erik, ma il ragazzo è sempre più tentato dall’idea di raggiungere la sua famiglia in Asia.

Yvonne, venuta a sapere che Caspar rinuncerebbe a partire solo per amore suo, gli regala un biglietto aereo e gli assicura che sarà sempre il benvenuto tra le sue braccia.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Christoph si (ri)dichiara ad Alexandra

Alexandra cerca inutilmente di fare riconciliare Christoph e Tom. Solo in un secondo momento, grazie alle parole di Werner, Dammann comprende di dover modificare il proprio atteggiamento per non rischiare di perdere la persona amata. Sarà ormai troppo tardi?

Christoph – spinto dal cuore – confessa tutto il suo amore ad Alexandra, che ne rimane profondamente colpita. Sempre più in balia delle proprie emozioni, la donna sceglie di confidarsi con Nicole.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Durante un incontro con Katja, Markus accidentalmente rompe una preziosa bottiglia di vino, ma proprio quell’incidente riaccende un’intesa sopita con la sua ex fidanzata. Katja e Markus, rimasti bloccati in cantina, approfittano della situazione per riavvicinarsi, finché l’apprensivo Werner non decide di intervenire.

Helene, dopo aver organizzato un incontro al buio con un uomo conosciuto online, si trova di fronte a Günther, il padre di Vanessa. Superato lo stupore iniziale, i due decidono di trascorrere la serata insieme, con esiti imprevedibili. La donna si sente sempre più attratta da Günther, che però fatica a gestire le attenzioni della Richter.

Osservando Katja abbattuta, Erik interviene per chiarire l’equivoco tra lei e Markus. La giovane, mortificata, prova a scusarsi con il suo ex, che però sembra aver perso fiducia nel loro amore.

Greta nota che Natalie nutre dei sentimenti per Vincent e la incoraggia a farsi avanti. Nel frattempo, Philipp vive nell’angoscia all’idea che Ana possa scoprire il suo precedente piano per derubarla.