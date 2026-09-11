Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 14 al 18 settembre? Al centro delle trame troviamo il matrimonio di Maxi e Henry (con molte sorprese) e il sogno di Greta di poter gestire un riustorante tutto suo. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.
Trame settimanali Tempesta d’amore al 18 settembre
Fritz scopre che un celebre cestista alloggia al Fürstenhof e desidera ottenere un autografo per suo padre. Fanny si offre di aiutarlo e, nel farlo, realizza di avere qualcosa in comune con il nuovo collega.
Il matrimonio di Maxi e Henry si avvicina! Werner incarica Erik di organizzare una sorpresa per gli sposi con una carrozza. Tuttavia, Klee commette un errore che porta a conseguenze tragicomiche.
Il sogno di Greta si avvera? News Tempesta d’amore
Greta viene a sapere che il ristorante di Luis è in vendita, ma cerca di non darci troppo peso. Nel frattempo, Miro trova una possibile soluzione per la loro casa.
I due non sanno come conciliare il sogno di lei di aprire un ristorante con la loro vita di coppia. A quel punto il barbiere suggerisce una soluzione che potrebbe coinvolgere anche Kilian. La coppia inizia a pensare al futuro del locale, mentre l’interesse di Kilian spinge Miro a immaginare un possibile progetto familiare.
Tempesta d’amore news: Fanny preoccupata, cos’ha scoperto su Fritz?
Fanny è scossa dalla scoperta fatta su Fritz e prova a distrarsi. Un lieve incidente la porta in ospedale, dove Yannik intuisce che qualcosa la preoccupa.
I dubbi su Fritz continuano a tormentarla e alla fine confida a Yannik ciò che ha scoperto. Si chiede allora se il nuovo collega sappia già tutta la verità.
Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?
Anja sceglie di restare a Bichlheim vicino a Michael e riesce a riprendersi il lavoro. Proprio mentre entrambi si trovano ad affrontare nuove sfide, arriva il momento di aprirsi e parlare sinceramente dei loro sentimenti. Nuove notizie che arrivano dalla famiglia della giovane però, rischiano di rimettere tutto in discussione.
Maxi e Henry finalmente coronano il loro amore e si apprestano a vivere il giorno più bello della loro vita.
Larissa e Yannik aspettano con entusiasmo il divorzio di lui, ma una notizia inaspettata rischia di mettere a repentaglio i loro piani e, soprattutto, l’eredità dei Mahnke.
Erik vuole realizzare il sogno di entrare nel club di golf e si affida alla sua inseparabile cravatta portafortuna. Ma un imprevisto mette alla prova la sua fiducia in quel talismano.