Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 13 al 17 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Günther e Tonia, che decideranno di mettere la parola “fine” alla loro storia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Tonia lascia Günther

Non ci sarà (almeno per il momento) un epilogo felice alla love story tra Günther e Tonia. Quest’ultima infatti, farà fatica ad accettare le giustificazioni del fidanzato e si rivolgerà a Helene, che non potrà più nasconderle la verità.

Dopo aver parlato con l’amica, Tonia non potrà più stare al fianco di un uomo che fino a quel momento le avrà detto molte bugie e deciderà di mettere fine alla loro storia. Sarà un addio definitivo? Di sicuro Günther non si arrenderà tanto facilmente, e cercherà in ogni modo di riconquistare il cuore di Tonia.

Lo scetticismo di Helene pian piano si affievolirà, quando si renderà conto che anche l’amica soffrirà terribilmente per quella separazione. A quel punto Helene deciderà di mediare tra i due ex fidanzati.

Valentina arriva al Fürstenhof nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Nei prossimi episodi Tempesta d’amore assisteremo anche all’arrivo di Valentina. La giovane giungerà a sorpresa al Fürstenhof per trascorrere un po’ di tempo con nonno Werner.

Quella vacanza assumerà presto il sapore di un nuovo inizio, visto che – quando Valentina scoprirà che Greta sarà a corto di personale e alla ricerca di un nuovo cuoco – la giovane non esiterà a candidarsi e a mettere in mostra le sue doti culinarie.

Anticipazioni Tempesta d’amore: il rimorso di Natalie

Ana e Natalie saranno impegnate insieme a prendersi cura di un pony malato, e questo le avvicinerà. La Alves – dopo aver scoperto che la ragazza versa in condizioni economiche difficili – si offrirà di aiutarla. Il gesto di Ana finirà per far sentire Natalie sopraffatta dai senso di colpa.

Alves farà anche una scoperta che la lascerà molto perplessa, ovvero che Philipp aveva provveduto a finanziare il rifugio per animali della Junghans molto prima che quest’ultima arrivasse al Fürstenhof. Tutto questo getterà un velo d’ombra nella storia d’amore tra Ana e Philipp, che fino a quel momento sembrava procedere a gonfie vele.

Philipp riuscirà a giustificarsi con Ana (seppur a fatica), ma non riuscirà a persuadere Vincent che lo aggredirà. Quando la Alves scoprirà che il veterinario avrà aggredito il suo fidanzato, pretenderà che lui si scusi con Brandes.

Tempesta d’Amore, trame settimanali