Dopo la lunga pausa estiva Tempesta d’Amore tornerà a settembre nella consueta fascia mattutina di Rete 4. La nuova stagione della soap tedesca si preannuncia ricca di colpi di scena, e nelle prossime puntate assisteremo a un dramma inaspettato che vedrà protagonista Ana, e che rischierà di avere risvolti imprevedibili. Ma cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania dopo la pausa estiva (e da noi tra qualche mese)? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: Ana, Philipp e Vincent protagonisti di un triangolo amoroso

Mentre in Italia l’attenzione è rivolta a Eleni e Leander, in Germania le nuove trame vedono al centro tre nuovi personaggi: Ana Alves, Philipp Brandes e Vincent Ritter. Saranno loro infatti i protagonisti di un triangolo dai risvolti imprevedibili. Ana mostrerà per Philipp una forte attrazione, e per un breve periodo i due avranno anche una storyline.

Tuttavia ben presto la giovane donna si stancherà delle continue bugie dell’uomo, e si avvicinerà invece a Vincent, un veterinario fedele e onesto. La situazione subirà un nuovo sconvolgimento quando Philipp scoprirà che l’ex fidanzata starà per ereditare una grossa somma di denaro.

Determinato a mettere le mani su quella fortuna, l’uomo cercherà di riconquistare Ana a ogni costo. Il suo piano funzionerà, almeno fino a quando Ana non scoprirà i veri motivi che lo avranno portato a tornare da lei.

Quando la Alves scoprirà la verità, chiuderà di nuovo i rapporti con il giovane, che però nel frattempo si sarà innamorato davvero di lei.

Philipp e Vincent rivali nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Sarà troppo tardi per Philipp? Nel tentativo di riconquistare Ana il giovane instaurerà una “guerra” senza esclusione di colpi con il suo rivale Vincent. Anche quest’ultimo vorrà infatti fare di tutto per riconquistare Ana, dopo che la giovane si sarà allontanata da lui per colpa degli intrighi di Philipp.

La lotta tra i due spasimanti finirà però per ottenere l’effetto contrario, e la Alves – ormai stanza dei continui scontri – finirà per allontanarsi ulteriormente da entrambi.

Ana sconvolta nei prossimi episodi Tempesta d’Amore

Ana cercherà di ritrovare un po’ di serenità con una cavalcata nella natura. Purtroppo però, la sua escursione avrà conseguenze drammatiche: la ragazza cadrà da cavallo.

A causa dell’incidente la giovane riporterà gravi conseguenze. I medici riscontreranno la frattura di un rene e decideranno di operarla con urgenza. Ana spererà di potersi riprendere in fretta, per potersi dedicare a un progetto che coltiverà da tempo. La giovane avrà infatti intenzione di ristrutturare il podere dei von Thalheim.

Ma i suoi progetti futuri dovranno aspettare, perché dopo l’operazione i medici le comunicheranno che l’intervento non sarà stato risolutivo e dovrà sottoporsi a un trapianto del rene. La notizia sconvolgerà la ragazza, ma questa nuova situazione riuscirà almeno a far avvicinare Vincent e Philipp, che sembreranno disposti a deporre le armi (almeno momentaneamente) e unire le loro forze per aiutare la donna che amano. Sarà una tregua a lunga scadenza? Lo scopriremo insieme grazie alle nuove anticipazioni Tempesta d’Amore che giungeranno dagli spoiler tedeschi.