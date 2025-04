Sarà una Pasquetta amara quella che attende i fans di Tempesta d’Amore, che oggi, lunedì 21 aprile non troveranno ad attenderli i loro beniamini su Rete 4. La soap tedesca oggi non andrà in onda, perché? Continua a leggere e scopri i motivi.

Tempesta d’Amore si ferma per Pasquetta

Dopo il consueto stop del weekend, le vicende del Fürstenhof salteranno anche l’appuntamento di oggi, lunedì 21 aprile. La decisione di non mandare in onda Tempesta d’Amore per Pasquetta è arrivata dai vertici Mediaset, che hanno pensato di offrire così ai tantissimi fans della serie tv di trascorrere questa giornata di festa in compagnia di amici e parenti, senza perdersi neppure una vicenda della soap.

Tempesta d’amore, che da pochi giorni ha inaugurato la 20° stagione, rappresenta infatti un appuntamento irrinunciabile per tantissimi appassionati della serie tv, che ogni mattina si collegano alla rete Mediaset per seguire le vicende di Christoph, Alexandra & Co.

Non stupisce quindi la decisione arrivata dai vertici di Cologno Monzese di fermare la programmazione per la giornata di oggi, visto che Pasquetta è generalmente dedicata alle gite fuori porta e sarebbero stati in molti a non poter seguire la soap.

Tempesta d’amore non in onda, cosa vedremo al suo posto?

Mediaset ha comunque pensato anche a coloro che resteranno a casa, con un palinsesto pronto a regalare momenti di spensieratezza. Nel dettaglio la programmazione di Rete 4 prevede subito dopo la soap Endless Love (ovvero nello slot orario in cui solitamente va in onda Tempesta d’amore) la commedia “Una moglie per papà”, che ci terrà compagnia fino alle 11:55 circa, quando il timone passerà al Tg4.

Tempesta d’amore, quando torna in TV?

Quello di Pasquetta sarà uno stop temporaneo, e la serie tv tedesca tornerà regolarmente nei nostri teleschermi già domani, martedì 22 aprile, a partire dalle 9:49 su Rete4.

Nella puntata di domani assisteremo alla scelta di Ana, che deciderà di lavorare come assistente personale per Wilma. Il contratto sarà molto vantaggioso, e la ragazza potrà così riuscire a far curare il suo amato cavallo.

Curiosi di scoprire cos’altro accadrà nella serie tv di Rete 4? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tempesta d’amore.