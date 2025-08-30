Dopo una lunga pausa estiva, Tempesta d’Amore si appresta a tornare sui nostri teleschermi. Ecco cosa accadrà nei nuovi episodi inediti in onda su Rete 4 dal 1° al 5 settembre 2025.

Anticipazioni Tempesta d’amore: la storia continua

Riprendiamo le trame di Tempesta d’amore dal punto esatto nel quale le avevamo lasciate prima delle vacanze. Ritroviamo quindi Christoph che – sempre più infastidito dall’atteggiamento di Tom – decide di affrontare Alexandra.

Quest’ultima accusa l’albergatore di diffondere notizie false su Tom, salvo poi scoprire che quanto ha riferito il suo ex corrisponde a verità. Questa scoperta porta alla prima vera discussione tra la Schwarzbach e il suo giovane amante.

La confessione di Caspar nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Caspar decide di aprirsi con Erik e Yvonne e racconta loro la triste storia del suo passato. Quando i due scoprono che è fuggito da una casa-famiglia, decidono di aiutarlo. La Klee cerca così una soluzione, ma il ragazzino fraintende la situazione e fugge via.

Yvonne ed Erik si mettono alla ricerca di Caspar, e quando finalmente lo trovano riescono a chiarire il malinteso. La donna cerca una sistemazione per il ragazzo, mentre lui riesce finalmente ad avvicinarsi a Erik. Grazie a quest’ultimo, il ragazzino può fare una prova in cucina con Greta.

Mentre si reca al lavoro però, incontra Lale e rimane affascinato da lei. Quando Vogt e Klee scoprono che è attratto dalla ragazza, cercano di metterlo in guardia da una possibile delusione sentimentale. Caspar prova a minimizzare, ma i suoi buoni propositi durano davvero poco.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Vincent ha il cuore spezzato

Mentre Caspar si avvia verso una assai probabile delusione amorosa, qualcun altro si trova ad affrontare eventi che gli spezzano il cuore. Vincent arriva a una svolta con Ana. Il veterinario – seppur con profondo dolore – decide di chiudere la sua relazione con Ana.

A pezzi dopo la fine della relazione, trova in Natalie un’amica pronta a confortarlo. Per dimostrarle la sua gratitudine, lui la aiuta a trovare un lavoro. Questo non fa che aumentare i sensi di colpa della ragazza.

Natalie è sul punto di cedere, e confessare al veterinario cosa ha fatto, ma Philipp insiste affinché lei porti avanti il suo inganno. L’incontro tra Brandes e Natalie però non passa inosservato. Vincent è sul punto di smascherarla, e questo costringe Philipp a dare una accelerata al suo piano.

Per questo organizza una messa in scena, durante la quale Ana possa “casualmente” ascoltare le sue intenzioni di volerla sposare. Ma non tutto va come previsto: Ana appare più confusa che lusingata, e chiarisce che non intende convolare a nozze con lui.

Trame Tempesta d’amore: il dipinto resta al Fürstenhof

Grazie a una sovvenzione del Comune, il dipinto potrà rimanere nel prestigioso hotel a 5 stelle. La notizia rende entusiasti Werner, Alexandra e Katja, anche se quest’ultima ribadisce che ciò non basta a perdonare l’intrigo di Markus.

Lui decide di giocarsi un’ultima carta con la Saalfeld, e le confessa di avere fatto carte false per evitare che il dipinto di Anton Hagen fosse venduto. Lei lo ringrazia per la sua sincerità, ma ribadisce ancora una volta che per loro è troppo tardi per un nuovo inizio.

Tempesta d’amore spoiler: Tom umiliato da Alexandra

Christoph segue i consigli di Alexandra, e decide di assumere Tom come assistente di direzione. L’albergatore però ignora che Dammann ha messo gli occhi sulla donna.

Gli costa cara questa svista? A quanto pare no, visto che ben presto Tom si rende conto di essere caduto in una trappola. Nel corso di una riunione dei soci infatti, l’uomo viene mortificato dalle parole della Schwarzbach, che gli fa notare che lui in azienda è un semplice segretario che ha l’incarico di prendere appunti.

La situazione poi precipita ulteriormente quando Alexandra rifiuta di andare a vivere con lui.

A quel punto la rabbia di Tom contro Christoph esplode!

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Helene vive un’esperienza deludente con il dating, ma non sembra voler mollare la presa. La donna continua a cercare l’amore accettando di incontrare sconosciuti attraverso un’app di online dating, ma senza ottenere i risultati sperati.

Un danno al tetto della casa dei Sonnbichler, costringe Nicole a trovare un’altra sistemazione. A venire in soccorso della giovane ci pensa Michael, che le propone di trasferirsi temporaneamente a casa sua. Questa potrebbe essere l’occasione per fare una prova di convivenza, ma come andrà?