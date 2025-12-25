Delusione per i tantissimi fans di Tempesta d’amore, che oggi alle 10:40 si collegheranno su Rete 4 per seguire la serie tv tedesca. Tempesta d’amore sospesa a Natale, perché? Continua a leggere per scoprire i motivi del cambio di programmazione di Canale 5.

Tempesta d’amore si ferma a Natale e Santo Stefano, il motivo

Il cambio programmazione sulle reti Mediaset per la giornata di lunedì 25 dicembre prevede importanti variazioni nel daytime di Rete 4. La fascia mattutina nella quale si colloca anche la serie tedesca Tempesta d’amore subirà un cambio di palinsesto.

La decisione arriva dai vertici di Cologno Monzese, per consentire ai tantissimi fans delle vicende del Fürstenhof di godersi le festività con i familiari senza perdere nessun episodio inedito della soap. Come già accaduto anche in occasione di altre festività, Tempesta d’amore quindi si fermerà anche a Natale e Santo Stefano.

Tempesta d’amore, quando torna in TV?

Dopo lo stop a Natale e Santo Stefano, la serie tv tedesca non si presenterà all’appuntamento neppure nei due giorni successivi, sabato 27 e domenica 28 dicembre. Come al solito, nel fine settimana non sono infatti previste puntate di Tempesta d’amore, che però tornerà regolarmente sul piccolo schermo a partire da lunedì 29 dicembre.

Stop Tempesta d’amore, cosa vedremo al suo posto?

Sebbene da un lato i vertici del Biscione intendano salvaguardare i fans della serie che trascorreranno i giorni di festa fuori casa o con i familiari, e dar loro modo di trascorrere queste ore senza perdere neppure un episodio, dall’altro rivolgono grande attenzione anche a chi passerà il Natale e il giorno di Santo Stefano davanti al teleschermo.

La mattina del 25 dicembre su Rete 4, nello slot orario solitamente occupato da Tempesta d’amore, verrà trasmessa la commedia “Il mio amico Babbo Natale”, che prenderà il via alle 10:09 e ci terrà compagnia fino alle 11:55 circa. Situazione analoga per Santo Stefano, quando il palinsesto mattutino di Rete 4 sarà occupato dal film “Piccola peste” prima, e da “Piccola peste torna a far danni” poi, che prenderanno il via alle 08:51 e proseguiranno fino alle 12:25 circa.