In attesa di ritrovare i nuovi episodi inediti di Tempesta d’Amore cresce tra i fans la curiosità di conoscere il nome dei protagonisti della ventesima stagione. Come sempre accade infatti, la serie tv tedesca prevede per ogni capitolo nuovi protagonisti. Quali saranno queli che troveremo nella 22^ stagione Sturm der Liebe?

Tempesta d’amore, anticipazioni nuovi protagonisti prossima stagione

La soap bavarese – nonostante la differenza temporale di programmazione – è attualmente in pausa estiva sia nel Paese d’origine che in Italia. Tuttavia i lavori dietro le quinte proseguono e, mentre da noi sono in corso le puntate del 20° capitolo, in Germania sono ormai pronti a dare il benvenuto alla ventiduesima stagione.

Così, mentre noi continueremo a vivere le vicissitudini legate al triangolo amoroso tra Ana Alves, Vincent e Philipp, oltralpe accoglieranno a breve la nuova serie, che prenderà il via subito dopo la fase conclusiva della stagione 21, con Maxi Saalfeld e Henry Sydow protagonisti di vicende dall’esito tutt’altro che scontato. I figli di Kaja e della nuova dark lady Sophia, saranno costretti a lottare contro tutti per poter finalmente vivere la loro storia d’amore.

Stagione 22 Sturm der Liebe al via in Germania

Dopo la conclusione (positiva) per Maxi Saalfeld e Henry Sydow, nel Paese d’origine prenderà il via la 22^ stagione Sturm der Liebe. Il debutto del nuovo capitolo – previsto per il 29 ottobre – vedrà avvicendamento tra i protagonisti, e i nuovi personaggi sui quali andranno a puntarsi i riflettori saranno Fanny Schätzl e Kilian Rudloff.

Lei è la giovane cugina di Erik, dal carattere dolce e sensibile. Dopo aver amato a lungo Vincent, finisce per prendersi una cotta per un uomo completamente diverso dal veterinario. Si tratta di Kilian, una new entry in assoluto che arriverà al Fürstenhof e si presenterà come fratello minore di Yanik, il nuovo medico di Bichlheim. Estroverso e dal carattere impulsivo, Kilian è uno chef di fama internazionale.

Ancora una volta vedremo come gli opposti si attraggano, visto che tra lui e Fanny scatterà subito la scintilla. Tuttavia anche per loro la strada si presenterà in salita, e prima di poter giungere all’epilogo (che ci auguriamo sia ancora una volta favorevole) dovranno superare una serie infinita di ostacoli.

Curiosi di scoprire di più su questa storyline? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Sturm der Liebe.