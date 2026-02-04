Saranno puntate ricche di suspence e colpi di scena, quelle che attendono i tantissimi fans della serie tv tedesca Tempesta d’Amore. Al centro dei riflettori troveranno Vincent Ritter, protagonista di un brutto incidente che farà temere per la sua vita. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame tedesche Tempesta d’amore: il periodo nero di Vincent

Sembra che nella vita tutti ci troviamo ad affrontare periodi in cui le cose non sembrano andare proprio come vorremmo, e quello che sta passando Vincent Ritter sembra essere proprio uno di quelli.

Resosi conto che Ana non ricambia il suo amore, Ritter scioglie il fidanzamento e la lascia così libera di costruirsi un futuro al fianco di Philipp.

Il bel veterinario – dopo aver perso il suo grande amore e rischiato la vita con un espianto di rene – si trova a fronteggiare un nuovo imprevisto, che lo pone in grave pericolo.

Grave incidente per Vincent nelle prossime puntate Tempesta d’amore

La storyline prende il via nel momento in cui il giovane veterinario è impegnato alle scuderie in compagnia di Ana. Nonostante il suo dolore per la rottura del fidanzamento infatti, Vincent non intende lasciare sola l’amata e – quando lei si trova in difficoltà con uno dei suoi cavalli – il ragazzo si precipita.

Mentre si trova all’interno delle scuderie però, viene punto da un’ape e va in shock anafilattico.

Tempesta d’amore news: Ana e Maxi tentano di salvare Vincent

La Alves soccorre immediatamente l’ex fidanzato, e poco dopo arriva anche Maxi a darle una mano. Quest’ultima però, nel frattempo, ha perso l’abilitazione a esercitare come medico e non potrebbe intervenire. Dopo aver confessato di essere stata lei a drogare Christoph infatti, la giovane Neubach è finita sotto processo e si è vista revocare la licenza di medico. Oltre a essere fuori dal carcere con la condizionale, la ragazza non può esercitare la professione.

Deciderà comunque di rischiare tutto per tentare di salvare Vincent? E lui ce la farà? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno ulteriori news Sturm der Liebe.