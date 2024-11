In vista dell’inizio della 21° stagione Tempesta d’Amore diversi personaggi stanno facendo il loro ingresso al Fürstenhof, portando nuove avvincenti storie che animeranno le nuove puntate. Mentre in Italia stanno andando in onda gli episodi inediti della 19° stagione, i nostri “cugini” tedeschi sono già in trepidazione per il debutto dell’annata numero 21 Sturm der Liebe. Tra le new entry segnaliamo quattro personaggi che faranno il loro ingresso nel cast fisso e che che promettono di regalarci avvincenti storyline. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Tempesta d’amore 21° stagione: due new entry al centro delle scene

Tra i nuovi personaggi in arrivo nella serie tv tedesca troviamo Maxi Saalfeld e Henry Sydow. La prima è già arrivata nelle puntate tedesche da diversi giorni, mentre Henry si prepara a fare il suo ingresso tra qualche giorno.

Maxi Neubach, che adotterà il cognome Saalfeld, risulterà essere la figlia di Katja, cugina di Werner e amore indimenticato di Markus. La ragazza sarà un giovane medico che giungerà al Fürstenhof per terminare il dottorato.

A pochi giorni di distanza arriverà anche Henry Sydow, che la giovane Maxi incrocerà casualmente a un casinò. L’affascinante sconosciuto però sembrerà svanire nel nulla subito dopo, per poi riapparire al Fürstenhof. Tra i due ragazzi scoppierà la passione ma – come spesso accade nella soap bavarese – prima di veder trionfare il loro amore dovranno superare un’infinita serie di ostacoli.

Spoiler Tempesta d’amore: arriva una nuova dark lady

Il primo ostacolo all’amore tra Henry e Maxi sarà rappresentato da una new entry. Nella nuova stagione della soap bavarese infatti una nuova dark lady arriverà a prendere il posto lasciato vacante da Ariane. Si tratterà di un personaggio affascinante che non tarderà a guadagnarsi il titolo di “supercattiva della soap”. La 21° stagione della soap, che debutterà in Germania il prossimo 5 dicembre, vedrà l’ingresso di Sophia Wagner, la madre di Henry.

Sophia si rivelerà subito una donna cinica, appariscente e manipolatrice. Pur dimostrandosi un’abile donna d’affari, la donna sarà pronta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi, e tra questi ci sarà quello di impedire al figlio di frequentare Henry.

La nuova dark lady nasconderà – dietro un apparente maschera – un terribile lato oscuro. La donna si rivelerà invischiata nel riciclaggio di denaro, in vari ricatti ed episodi di corruzione, dimostrandosi così un’abile manipolatrice capace di ogni azione per accrescere il suo impero. Quella “maschera” da donna di mondo ingannerà anche Christoph.

Tempesta d’Amore, casting news: Yannik arriva al Fürstenhof per iniziare una nuova vita

Un’altra new entry 21^ stagione sarà Yannik Rudloff, un medico che giungerà a Bichleim in cerca di un nuovo inizio. Medico di grande esperienza e appassionato al suo lavoro, Yannik sarà chiamato al Fürstenhof per supportare Michael, alle prese con una grave malattia che gli starà paralizzando una mano.

Nel corso delle nuove puntate Tempesta d’amore avremmo modo di scoprire che il medico nasconderà un passato oscuro. L’uomo – sposato e con due figli – sarà stato protagonista di diverse relazioni coniugali. Quando sarà fatta luce sui suoi tradimenti, non solo la vita familiare ma anche la carriera sarà stravolta. Il medico deciderà così di trasferirsi nella cittadina bavarese per iniziare una nuova vita. Ci riuscirà? Gli spoiler tedeschi al momento mantengono il massimo riserbo su questa nuova storyline, ma noi siamo sicuri che Yannik porterà una nuova ventata d’aria fresca e che il suo arrivo ci riserverà molte sorprese.