Tra le vicende che in questi giorni fanno trattenere il fiato ai molti fans di Tempesta d’Amore c’è sicuramente quella che vede protagonisti Christoph Saalfeld ed Alexandra Schwarzbach. Dopo essere stati insieme a lungo, i due si sono allontanati, e nella vita della donna è entrato Tom Dammann. Ma la possibilità di un ritorno di fiamma tra loro sembra essere dietro l’angolo.

Tempesta d’amore, spoiler: la crisi tra Tom e Alexandra si fa sempre più evidente

Alexandra è reduce da un periodo decisamente traumatico: la grave ustione che l’ha sfigurata prima, e la scoperta del tradimento di Christoph con Yvonne poi, l’hanno portata ad allontanarsi dall’albergatore. La Schwarzbach si è così avvicina a Tom, e la coppia sembrava destinata a un futuro felice.

La loro luna di miele però ha le ore contate, anche perché Christoph non è affatto disposto a rinunciare alla ex. E mentre Tom sembra riuscire a intuire le intenzioni dell’albergatore, Alexandra appare spesso lusingata dalle sue continue attenzioni. Tom sa bene che il rivale si prepara a separarli, e cerca di correre ai ripari.

Mentre gli attriti tra Alexandra e Dammann si fanno via via più evidenti, quest’ultimo cerca di ricucire il rapporto proponendo alla donna una romantica sera a teatro. L’opera scelta è “Romeo e Giulietta“, ma la più grande storia d’amore di tutti i tempi sembra avere sul loro rapporto l’effetto contrario da quello sperato. Mentre gli attori riportano sul set la travagliata love story tra i due protagonisti dell’opera di William Shakespeare, le divergenze di vedute sull’amore e sulla vita dei due appaiono sempre più evidenti.

La serata si conclude così nel peggiore dei modi.

Alexandra si incontra con Christoph nei prossimi episodi Tempesta d’amore

Alexandra e Tom tornano a casa delusi dagli esiti di quella che avrebbe dovuto essere una serata romantica, ma che è riuscita solo a fare emergere ancora di più le loro divergenze.

Schwarzbach non riesce a dormire, e decide di uscire a fare due passi. Si imbatte in Christoph e finisce per sfogarsi con lui. Quell’incontro casuale e le confidenze di Alexandra evidenziano che tra loro non si è mai affievolito l’affiatamento.

Dopo aver parlato a lungo, i due si salutano. Alexandra rientrando a casa si chiede se sia davvero Tom l’uomo della sua vita, e soprattutto se i suoi sentimenti per l’albergatore appartengano davvero ormai solo al passato.

Non è certo facile cancellare una storia d’amore durata per decenni, e le puntate di settembre di Tempesta d’amore potrebbero riservarci molte soprese. Siete pronti a scoprirle con noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Sturm der Liebe.