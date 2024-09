Momenti di tensione nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore. Stando a quanto riportato dagli spoiler tedeschi negli episodi che andranno in onda tra qualche settimana su Rete 4 tratterremo il fiato per Christoph, che resterà vittima di un drammatico incidente, e per Erik, che finirà nei guai dopo essere stato incastrato per il furto di uno shuttle del Fürstenhof.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Christoph cade e batte la testa

La storyline prenderà il via nel momento in cui Katja farà ritorno all’hotel. Dopo essersi allontana dall’hotel a causa dei continui scontri con Christoph, la donna scoprirà che il suo vigneto è andato distrutto e sarà costretta a tornare. Al suo arrivo al Fürstenhof, Katja potrà contare sul sostegno di Markus – che si dirà pronto a instaurare una collaborazione tra l’azienda vinicola della donna che ama e l’albergo – e sull’appoggio di sua figlia Maxi.

Se da un lato la proposta di Markus scatenerà la rabbia di Christoph, tanto da portare i due uomini a uno scontro diretto, dall’altro Maxi cercherà un modo per impedire al ricco albergatore di partecipare alle votazioni per il nuovo progetto.

La figlia di Katja riuscirà a somministrare a Christoph un potente sonnifero, che farà il suo effetto mentre l’uomo si troverà al parco da solo. Proprio a causa del sonnifero Saalfeld piomberà a terra sbattendo violentemente la testa.

Tempesta d’Amore, spoiler tedeschi: Erik accusato di furto

Le anticipazioni tedesche Tempesta d’amore rivelano che Erik, Michael, Nicole e Yvonne passeranno una notte di follia all’albergo, e che al mattino tutti avranno le idee confuse su ciò che è accaduto.

Tra i gesti folli di quella notte spericolata ci saranno anche il deturpamento di un’opera d’arte e il furto di uno shuttle. I quattro cercheranno in ogni modo di far sparire le tracce di quanto è accaduto, ma Erik sarà inchiodato dalle immagini di un autovelox che lo avrà “pizzicato” alla guida dello shuttle.

La situazione per Vogt si metterà davvero male, visto che rischierà dei provvedimenti duri non soltanto sotto il profilo professionale ma anche dal punto di vista legale. Erik – a seguito del suo gesto – potrebbe beccarsi una denuncia per furto.