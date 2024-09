Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 9 al 13 settembre? La soap tedesca continua a regalarci colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4 con la 19ma stagione. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Erik, che verrà sorpreso da Werner mentre è in procinto di fare una partita a golf con Ulrike. Vogt verrà punito e costretto a lavorare come cameriere ai piani.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 9 al 13 settembre

Non ci sarà un momento di tranquillità per Erik, che nelle prossime puntate Tempesta d’amore verrà sorpreso da Werner mentre si starà recando a fare una partita a golf con Ulrike. L’albergatore non si mostrerà per niente clemente con Vogt, e lo punirà costringendolo a lavorare come cameriere ai piani.

Più tardi Ulrike scoprirà che Erik sarà stato punito per colpa sua, e commossa lo bacerà. Questo gesto sconvolgerà Yvonne che sarà però costretta a mettere da parte la gelosia per il bene del suo amato. Quando il signor Dremel pretenderà una prova dell’infedeltà della moglie, Vogt e la Klee tenderanno una trappola a Ulrike.

Tempesta d’amore, spoiler al 13 settembre 2024

Christoph si opporrà a un progetto di Robert, che inizierà a temere le conseguenze dell’amore tra l’imprenditore e Alexandra. La coppia insieme deterrebbe la maggioranza assoluta delle azioni del Fürstenhof, e questa consapevolezza finirà per preoccupare molto Robert.

Tempesta d’amore, cos’altro accade?

Nella speranza di convincere Helene a seguirlo in Sudafrica, André non esiterà a chiedere aiuto a Max, facendogli credere che la madre stia rinunciando a trasferirsi solo per stare vicina ai figli. Manipolato da André, Richter convincerà Helene che la sua presenza non sarà più necessaria.

Vroni verrà operata d’urgenza a causa di un’emorragia interna. L’intervento per fortuna riuscirà, tuttavia una brutta sorpresa la attenderà al suo risveglio. La ragazza scoprirà infatti di doversi sottoporre a un’altra operazione a causa delle numerose fratture causate dall’incidente. Valentina – ancora sconvolta dall’incidente di Vroni – finirà per commettere un terribile errore e somministrerà a Vanessa un farmaco pericoloso se assunto in gravidanza. Poco dopo la Sonnbichler si sentirà male.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.