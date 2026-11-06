Fans di Tempesta d’Amore pronti auna nuova settimana di colpi di scena? La serie tv mattutina di Rete 4 prosegue il suo viaggio, e anche negli episodi in onda dal 9 al 13 novembre assisteremo a eventi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo i rapporti tra Larissa e Stephan: la situazione tra i due cugini si farà sempre più tesa. Curiosi di scoprire di più?

Tempesta d’amore, trame puntate italiane (dal 9 al 13 novembre)

Larissa è convinta di essersi ormai lasciata alle spalle i problemi legati al cugino Stephan ma lui ha ancora un asso nella manica.

Sempre più deciso a trovare prove che possano incastrare Larissa e Kilian, il ragazzo torna a “ingaggiare” Olivia per le sue indagini. I risultati però, potrebbero essere diversi da quelli auspicati da Stephan!

Anticipazioni settimanali Tempesta d’amore

Werner mostra un crescente affetto per Massimo, e quando viene a sapere dei suoi problemi economici non può fare a meno di offrirsi di aiutarlo. Il giovane rifiuta, e Christoph inizia a sospettare che dietro il suo arrivo al Fürstenhf si nasconda l’intento di ottenere molto di più.

La situazione tra Leo ed Elias si complica: il primo cerca di soffocare i sentimenti che prova per l’altro, ma quando lo vede in compagnia non riesce a nascondere la sua gelosia. Intanto nè Irmgard nè Vincent sono convinti che la scelta del Neubach sia quella giusta.

Leo cerca di convincersi che nella sua vita vi sia posto solo per il calcio, proprio mentre Olivia confessa a Elias il ricatto subito da Stephan. La notizia sconvolge il giovane Jakobi.

Tempesta d’amore, cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

La gelosia gioca un brutto scherzo anche a Erik: Klee cerca di apparire tranquillo quando Yvonne gli svela i suoi programmi per una serata a Lisbona, ma poi un involontario incidente con il telefono della moglieè sufficiente per scatenare tutta la sua immaginazione.

Grazie a una compromettente prova che riguarda Fanny e Kilian, Stephan riesce a mettere alle strette Larissa. Lei tenta una contromossa disperata, ma lui non sembra affatto intenzionato a lasciarsi ingannare. La giovane Mahnke è determinata a dividere i due ragazzi, ma il suo piano prende una piegaimprevista quando lei rimane vittima di un malore. Yannik cerca di capire cosa sia successo, ma tutti gli indizi sembrano incolpare Fanny.