Stasera, venerdì 6 novembre 2026, torna il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Brasi su Canale 5. Accanto alla conduttrice, in studio in qualità di opinioniste, ritroviamo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della sedicesima puntata del 6 novembre, cosa succederà?

Venerdì 6 novembre 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la sedicesima del Grande Fratello Vip 2026, il reality show presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in qualità di opinioniste. Cresce l’attesa per la finale prevista, salvo slittamenti, a lunedì 30 novembre 2026 e nella casa oramai ogni scusa è buona per litigare!. Stasera durante la diretta scopriamo il nome del prossimo eliminato dalla casa con il pubblico chiamato a votare chi salvare tra Andreas, Alex, Valeria e Giulia. Chi sarà eliminato?

Intanto nella casa tra i concorrenti proseguono gli scontri e confronti ed ogni motivo sembra buono per litigare. Così durante la consueta lista della spesa è scattato il confronto tra Carmen Di Pietro e Guendalina. Nemmeno l’ingresso di Robocchio, un robot umanoide, ha placato gli animi tra i vips! Anche Valeria Marini, dopo aver trascorso dei giorni in compagnia di Robocchio diventato il suo assistente personale, è sempre più attaccata e negli ultimi giorni la showgirl ha confessato ad Alex Belli di non voler cadere nelle provocazioni di Marina La Rosa.

La prima finalista del GF VIP 2026, infatti, da grande giocatrice continua a provocare gli altri vips, ma all’interno della casa qualcosa sta cambiando. Non solo Alex Belli e Valeria Marini sembrano aver intuito il gioco della ex gatta morta del primo storico Grande Fratello, ma anche Federica Morello che ha notato come Marina protegga i suoi adepti cercando di colpire i punti deboli degli altri concorrenti. Intanto Valeria Marini è sempre più convinta che Andreas Muller sia manipolato da Marina La Rosa dopo il durissimo attacco subito durante le nomination. «Tutto mi si può dire tranne che sono ipocrita» – ha sottolineato la stellare showgirl che ha aggiunto – «io sono la persona più sincera del mondo». Anche Alex Belli nelle ultime settimane si è scontrato nella casa, prima con Roncaccia e poi con Giulia Provvedi per poi fare un passo indietro. Cosa succederà?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 6 novembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto per la finale

Durante la diretta della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Alex Belli, Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi? Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi online il concorrente più salvato dal pubblico è Andreas Muller con il 30,23% delle preferenze tallonato da Alex Belli con il 29,37%. A seguire Valeria Marini con il 21,37%, mentre fanalino di coda è Giulia Provvedi con il 19,03%. Sarà la cantante de Le Donatella ad essere eliminata dalla casa?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: