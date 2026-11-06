Nuovi episodi ricchi di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 e continua a regalarci puntate capaci di tenerci con il fiato sospeso. Come ormai sapete, la serie turca va in onda dal lunedì al sabato in saytime, con un doppio appuntamento nel prefestivo. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 7 al 13 novembre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Forbidden fruit puntate italiane, trame al 13 novembre

Il divorzio improvviso tra Hasan Alì e Sahika innesca una serie di interrogativi all’interno della famiglia. Quando una vicina racconta a Yildiz di aver visto un’ambulanza nei pressi dell’abitazione, la Yilmaz inizia a sospettare che Sahika abbia tentato di avvelenare il marito. A rendere il suo racconto ancora più terrificante c’è un altro dettaglio: secondo la donna un sacco di cadaveri sarebbero stati portati via dalla villa. Mentre il sospetto si fa via via più forte, Sedai e Hasan Alì negano.

Hasan Ali e Feride si incontrano al cimitero, dove condividono un momento particolarmente doloroso ricordando la figlia morta, Ahu. Intanto Sahika – che non ha più un posto dove vivere – si rifugia da Ender e Caner. Tutt’altro che disposta ad arrendersi, la dark lady inizia a pianificare la sua vendetta.

News Forbidden fruit: Sahika tenta di spiare Hasan Alì

Sempre più decisa a trovare prove compromettenti contro l’ex marito, Sahika prova a installare alcuni dispositivi all’interno della villa. Mentre è intenta nel lavoro però, rimane accidentalmente chiusa in una stanza con Omer.

Cagatay nel frattempo si chiede se non sia stato suo padre a sabotare un’importante trattativa con un’azienda coreana, e per scoprirlo si serve dell’aiuto involontario di Sedai. Hasan Alì riesce a scoprire in tempo i piani del figlio, e ordina ai suoi uomini di fermare l’uomo che dovrebbe incontrare Cagatay, impedendogli così di scoprire i suoi intrighi. Il piano fallisce e il giovane riesce a scoprire che è lui l’autore dei sabotaggi ai suoi danni. A quel punto decide di interrompere ogni rapporto con il genitore.

Hasan Alì è disperato: il suo intento era quello di impedire al ragazzo di lasciare il Paese, ma ora sembra aver perso con lui ogni tipo di rapporto. Per salvare la situazione si rivolge a Ender, che gli suggerisce di fingersi colpito da infarto per suscitare la sua compassione. Stavolta tutto va come previsto: Cagatay è divorato dai sensi di colpa, e – dopo essere accorso in ospedale – decide di perdonare suo padre. Yildiz intuisce che il suocero abbia inscenato tutto, ma decide di tenere i dubbi per sé.

Mossa falsa di Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

La gelosia gioca un brutto scherzo a Yildiz. Convinta che una improvvisa riunione di Cagatay sia in realtà un incontro sospetto, la Yilmaz decide di seguirlo. Accompagnata da Emir e Caner lo sorprende in un locale, ma scopre che lui in realtà si trova lì solo per scegliere un regalo destinato a lei.

Yildiz scopre così che la donna al suo tavolo è la direttrice di una gioielleria. Nel locale si trova anche Cansu, che dopo aver contattato Ömer era riuscita a ottenere un appuntamento romantico con lui. Il suo vero obiettivo però, era manipolarlo per riuscire a riavvicinarsi a Cagatay. Grazie all’attimo di confusione, Cansu riesce ad allontanarsi senza essere vista.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Feride insiste affinchè la famiglia conceda un colloquio a Diana. Le referenze della donna indicano che si tratta di una tata inglese altamente qualificata, e secondo Feride potrebbe essere la persona ideale per prendersi cura del piccolo Halit Can. La possibile assunzione della nuova tata però, provoca subito tensioni in famiglia. Quella che appare più contrariata di tutti è Asuman, che teme di essere messa da parte e sospetta che la nuova arrivata nasconda qualcosa di losco.

Zehra punzecchia in continuazione Hasan Alì, sostenendo che Sahika è tornata al centro dell’attenzione. Stanco di questi continui discorsi, l’imprenditore convoca l’ex in ufficio e le dice di voler accelerare le pratiche di divorzio, perchè intende sposare Ender. Sahika va su tutte le furie, e lui si pente immediatamente del suo colpo di testa. Si rende conto di non aver parlato a Celebi dei suoi piani, e cerca di correre ai ripari. Hasan Alì si precipita a casa sua e stringe un accordo con lei: se acetterà di far intendere che sta per diventare sua moglie, lui le garantirà molti privilegi all’interno dell’azienda.

Asuman prende in “prestito” una collana appartenuta alla madre di Feride, ma la perde. Sopraffatta dall’ansia per aver prelevato il gioiello dalla cassaforte senza autorizzazione, entra nel panico quando Yildiz e la madre iniziano a cercare il prezioso. Fortunatamente qualcuno lo trova e lo riporta al gioielliere che lo aveva realizzato, permettendo così a Feride di recuperarlo.