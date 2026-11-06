La saga di Harry Potter torna in prima serata su Italia 1. Un appuntamento da non perdere per tutti i fan del maghetto nato dalla penna creativa di J.K. Rowling. Scopriamo la data di messa in onda, titolo per titolo, in attesa della nuova serie tv!

Harry Potter torna su Italia 1: si parte con “La pietra filosofale”

La saga cinematografica originale di “Harry Potter” torna da stasera, venerdì 6 novembre 2026, con il primo film dal titolo “Harry Potter e la pietra filosofale” in prima serata su Italia 1. La saga del maghetto amato da grandi e piccini torna in tv con la messa in onda i tutti gli otto film tratti dai romanzi di J.K. Rowling, diventati un fenomeno mondiale e capaci di appassionare intere generazioni di spettatori.

A distanza di 25 anni dall’uscita del primo film “Harry Potter e la Pietra Filosofale” che dato il via ad una delle saghe cinematografiche di maggior successo della storia del cinema, Harry, Ron ed Hermione tornano a far sognare ed appassionare milioni di telespettatori. Nel cast Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, i giovani attori protagonisti cresciuti con questi personaggi diventanti simbolo di un universo magico entrato nell’immaginario collettivo.

Un lungo viaggio dal primo treno verso Hogwarts fino alla sfida finale con Voldemort, Italia 1 ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato a milioni di appassionati con l’intera storia di Harry Potter con la programmazione completa dei film in otto appuntamento.

Harry Potter, tutti i film su Italia 1

A seguire la programmazione completa di tutti i film di Harry Potter in onda su Italia 1:

6 novembre : “ Harry Potter e la Pietra Filosofale ” (2001)

: “ ” (2001) 13 novembre : “ Harry Potter e la Camera dei Segreti ” (2002)

: “ ” (2002) 20 novembre : “ Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban ” (2004)

: “ ” (2004) 27 novembre : “ Harry Potter e il Calice di Fuoco ” (2005)

: “ ” (2005) 4 dicembre : “ Harry Potter e l’Ordine della Fenice ” (2007)

: “ ” (2007) 11 dicembre : “ Harry Potter e il Principe Mezzosangue ” (2009)

: “ ” (2009) 18 dicembre : “ Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 ” (2010)

: “ – ” (2010) 25 dicembre: “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011)

Italia 1 rinnova così il suo storico legame con “Harry Potter”, per un viaggio nel mondo della magia che si concluderà proprio il giorno di Natale.