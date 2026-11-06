Ascolti tv giovedì 5 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 5 novembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 5 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha appassionato 3.935.000 spettatori pari allo 23.8% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha registrato 901.000 spettatori pari al 6.5%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova stagione del people show condotto da Geppi Cucciari ha intrattenuto 892.000 spettatori con lo 5.7%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha informato 727.000 spettatori con il 5.7% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno coinvolto 1.650.000 spettatori con uno share del 10.8%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha raccolto 959.000 spettatori (share 7.3%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha interessato 888.000 spettatori e il 6.5%.

Tv8: Milan-Ferencvaros, la partita di Europa League ha incollato alla tv 487.000 spettatori (2.5%).

Nove: Comedy Match: la nuova stagione del programma condotto da Katia Follesa che vede squadre di comici professionisti sfidarsi a colpi di improvvisazione ha divertito 483.000 spettatori e il 2.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.646.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.094.000 spettatori con il 19.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.363.000 spettatori con il 13.7 % nella prima parte e 1.450.000 spettatori con il 17.2 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.408.000 spettatori con il 17 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 1.603.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione e 2.161.000 spettatori con il 19.6%

CANALE 5