Ascolti tv giovedì 5 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 5 novembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 5 novembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?
Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha appassionato 3.935.000 spettatori pari allo 23.8% di share.
Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha registrato 901.000 spettatori pari al 6.5%.
Rai 3: Splendida Cornice, la nuova stagione del people show condotto da Geppi Cucciari ha intrattenuto 892.000 spettatori con lo 5.7%.
Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha informato 727.000 spettatori con il 5.7% di share.
Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno coinvolto 1.650.000 spettatori con uno share del 10.8%.
Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha raccolto 959.000 spettatori (share 7.3%).
La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha interessato 888.000 spettatori e il 6.5%.
Tv8: Milan-Ferencvaros, la partita di Europa League ha incollato alla tv 487.000 spettatori (2.5%).
Nove: Comedy Match: la nuova stagione del programma condotto da Katia Follesa che vede squadre di comici professionisti sfidarsi a colpi di improvvisazione ha divertito 483.000 spettatori e il 2.8%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.646.000 spettatori con il 22.6% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.094.000 spettatori con il 19.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 novembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.363.000 spettatori con il 13.7% nella prima parte e 1.450.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.408.000 spettatori con il 17%;
- Vita in Diretta: 1.603.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione e 2.161.000 spettatori con il 19.6%
CANALE 5
- Grande Fratello Vip 2026: 1.768.000 telespettatori con uno share del 15.3%;
- Beautiful: 1.949.000 telespettatori con uno share del 17.4%;
- Forbidden Fruit: 2.005.000 spettatori e il 19% di share;
- Uomini e Donne: 2.165.000 con uno share del 23.6%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.881.000 spettatori e il 22.8%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.409.000 spettatori e il 16.3%;
- Dentro la notizia: 1.409.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte e 1.541.000 spettatori pari al 14.9% nella seconda parte chiamata Le Voci (Saluti a 1.609.000 e il 13.7%).