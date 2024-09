Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 30 settembre al 4 ottobre? La soap tedesca continua a regalarci colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4 con la 20ma stagione. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati sulle nozze tra Gerry e Shirin. Dopo giorni di intensi preparativi e contrattempi la coppia riuscirà finalmente a pronunciare il fatidico “sì”.

Tempesta d’Amore, spoiler al 4 ottobre

Robert non può occuparsi del catering per il matrimonio di Gerry e Shirin, e Greta si offre volontaria. Noah si offre di aiutarla in cucina, ma la Bergmann gli dice chiaramente di voler mantenere le distanze.

Il figlio di Alexandra e Markus però non si arrende, e chiede a Valentina di scambiare il suo turno di lavoro con lui, per poter stare vicino a Greta in cucina. La ragazza capisce che lui è innamorato della nuova chef e – seppure a malincuore – accetta il cambio di turno.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate fino al 4 ottobre

André – ormai in procinto di partire per il Sudafrica – non riesce a credere che Werner non voglia perdonarlo per aver manipolato il curriculum di Greta. Lo chef teme di non rivedere mai più il fratello dopo il suo trasferimento e prova a riconciliarsi con lui con un regalo molto speciale.

Fortunatamente però le cose si sistemano quando Werner sembra recuperare la ragione e fa un passo verso il fratello.

Tempesta d’amore, cos’altro accade nella soap tedesca?

Le false accuse contro Leander e i sospetti sulla morte di Vroni finiscono per mettere a dura prova la relazione del medico con Eleni. Il medico vede la sua amata soffrire a causa delle pressioni della sua famiglia e decide di porre fine alla loro relazione. Eleni non riesce a credere che Saalfeld voglia lasciarla e prova in tutti i modi a fargli cambiare idea appellandosi al loro amore. Sconvolta dalla rottura con Leander, Eleni prova a concentrarsi sul lavoro. La ragazza chiede di poter rientrare nell’azienda di famiglia. Anche Alexandra decide di tornare nella Schwarzbach AG, e Christoph non prende bene la notizia.

Carolin fa ritorno al Fürstenhof, ma continua a mantenere le distanze da Vanessa. Max a sorpresa decide di intervenire, e riesce a convincere la “rivale” a perdonare la Sonnbichler. Le due tornano insieme e la Lamprecht ringrazia Max per il suo aiuto.

Shirin vorrebbe indossare l’abito da sposa appartenuto a sua madre, ma quest’ultima lo dimentica in Turchia. Nonostante gli intoppi per Gerry e Shirin arriva finalmente il giorno del fatidico “sì” e i due celebrano le loro nozze circondati dall’amore di amici e parenti.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.