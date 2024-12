Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle puntate inedite che ci terranno compagnia negli ultimi giorni del 2024 e daranno il via alle vicende 2025 Sturm der Liebe, riflettori puntati su Leander, che sarà impegnato a dare una mano a Eleni per il suo progetto. Il suo interessamento si rivelerà fondamentale, ma finirà per segnare ancora di più la relazione tra Julian e la ragazza.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame al 3 gennaio 2025

Leander scoprirà che Eleni avrà il timore di non riuscire a portare a termine il suo progetto. di Eleni rischia di fallire a causa dei costi troppo elevati e ha un’idea brillante per salvare la situazione.

L’idea ambiziosa della giovane Schwarbach per il risanamento ecologico del Fürstenhof rischierà di naufragare a causa dei costi troppo alti, e sarà proprio Saalfeld ad avere un’idea vincente per salvare la situazione. Il gesto di Leander finirà per far breccia nel cuore di Eleni.

Julian deluso nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Se nei precedenti episodi Eleni aveva provato una fitta di gelosia nel vedere Leander con Lale, tanto da spingerla a confessare a Julian di non provare un sentimento profondo nei suoi confronti, il “salvataggio” del progetto da parte di Saalfeld finirà per colpire moltissimo la giovane. Dopo un incontro con l’ex fidanzato in un luogo magico, la giovane sarà sopraffatta dai ricordi.

Eleni sognerà l’ex e finirà per pronunciare il suo nome nel sonno, proprio mentre sarà a letto con Julian!

Allo chaffeur tutto questo non piacerà affatto, tanto che al mattino deciderà di affrontare l’argomento con lei. Julian non potrà fare a meno di prendere atto che Eleni amerà ancora Leander.

Tempesta d’amore, spoiler al 3 gennaio

Una new entry farà il suo ingresso nei prossimi episodi Tempesta d’amore. Theo arriverà a Bichleim e sarà ospitato dai Sonnbichler nella loro casa. Il giovanotto prometterà di aiutare Alfons con dei lavoretti manuali.

Imani scoprirà che Nio sarà uscito dalla loro startup, e che la situazione della nuova azienda sarà catastrofica e rischierà di fallire. Disperata la ragazza deciderà di fare un accorato appello all’ex fidanzato.

Lale vivrà una situazione spiacevole. La giovane inizierà a ricevere messaggi da un ammiratore segreto. Mentre gli sms si faranno sempre più inopportuni, incontrerà un uomo che le farà dei complimenti e sembrerà seguirla ovunque. Terrorizzata, Lale aggredirà il suo stalker. Se l’aggressione all’uomo farà sperare a Lale di essersi liberata di lui, resterà delusa: poco dopo lo stalker si presenterà da lei per un massaggio.

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Yvonne cercherà un modo per non pensare alla terribile diagnosi che avrà ricevuto, e per questo motivo accetterà la compagnia spensierata di Erik evitando Michael.

Markus dovrà affrontare molti problemi con i suoi due figli, e si renderà conto che Christoph sarà ormai diventato parte della famiglia.

Nel frattempo sembrerà tornare il sereno tra Nicole e Alexandra. Le tensioni degli ultimi periodi sembreranno svanire, almeno fino a quando la Alves farà un commento all’apparenza innocente, che finirà per scatenare l’ira dell’altra.