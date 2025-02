Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 3 al 7 febbraio? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su Eleni, che dopo aver preso la sua decisione dovrà fare un passo indietro e arrendersi a ciò che il destino avrà scritto per lei.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame al 7 febbraio 2025

Eleni ha scelto Leander e arriva il momento di comunicare a Julian la sua decisione di porre fine alla loro storia. Proprio quando la giovane decide di parlare con il ragazzo però, una forte (e sospetta) nausea la assale.

I suoi sospetti vengono confermati da un test di gravidanza, che rivelano che la ragazza aspetta un bambino. Sconvolta, la Schwarzbach decide di parlarne subito con Leander.

Lui si dice pronto a formare una famiglia allargata con Julian, e a questo punto alla ragazza non rimane che parlare con Julian. Prima che lei possa farlo però, il giovane trova il test di gravidanza. L’idea di diventare presto papà fa impazzire di gioia Julian, ed Eleni non se la sente di spezzargli il cuore. Leander la invita però ad affrontare quanto prima l’argomento sulla fine della loro relazione, ma Eleni è confusa e finisce per prendere una decisione inaspettata.

Valentina in partenza nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Valentina – sebbene sia rimasta sorpresa dalla confessione di Noah – è contenta per essere rimasta in buoni rapporti con lui. In seguito la giovane si congeda dai suoi familiari e si appresta a partire per Bruxelles con Otto, ansiosa di iniziare un nuovo futuro.

Intanto al Fürstenhof arriva Mario Pankratz, un critico gastronomico molto noto nonché ex fidanzato di Greta.

Tempesta d’amore, spoiler al 7 febbraio

Andrè non ha più dato sue notizie, e Helene accusa molto la sua mancanza.

Nicole rivela a Robert che è Alexandra la responsabile dell’allagamento che l’ha quasi rovinata. Saalfeld è furioso.

Greta non fatica ad accorgersi che Lale è innamorata di Theo, e incoraggia la collega a prendere l’iniziativa. Su consiglio dell’amica, Lale invita Theo a una serata romantica. Inizialmente le cose vanno benissimo, ma poi lei finisce per ferire inavvertitamente l’orgoglio dell’amato. In seguito Lale ha modo di ascoltare una conversazione tra Theo e Noah. La ragazza fraintende e decide di chiudere i rapporti con Licht. Quando lui – poco dopo – la invita ad uscire, lei rifiuta.

Erik non fa mai mancare il suo sostegno a Yvonne, ma le eccessive premure di Vogt finiscono per farla sentire una paziente piuttosto che una compagna. Il ragazzo chiede consigli a Michael per sapere come comportarsi con lei.

Michael riprende il suo scambio epistolare con Nicole, Roberto lo scopre e affronta l’amico, ma finisce per abbandonare la cucina in un momento cruciale.