Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 27 al 31 gennaio? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su Eleni, che dopo un confronto con Leander sdecide di prendersi del tempo per riflettere e fare chiarezza nel suo cuore.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame al 31 gennaio 2025

Durante un momento di intimità con Leander, Eleni, sopraffatta dalle emozioni contrastanti, cerca rifugio nella fuga, inventando una scusa per allontanarsi. Il medico, intuendo il suo turbamento, la raggiunge e la invita ad aprirsi con lui.

A quel punto Eleni confessa a Leander di provare ancora dei sentimenti per lui, ma ammette anche di essere attratta da Julian. Confusa e indecisa, decide di prendersi del tempo per fare chiarezza nel suo cuore e capire cosa vuole davvero. Chi sceglierà? La decisione arriva poco dopo, grazie a una romantica dichiarazione d’amore che Leander le invia con un sms. Sono proprio le parole piene di passione del medico a dare a Eleni la forza di seguire il suo cuore.

Eleni afferma di voler comunicare personalmente a Julian la sua decisione di porre fine alla loro relazione, ma una serie di imprevisti la costringono a rimandare il doloroso confronto.

Yvonne potrà contare su Erik nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Il comportamento enigmatico di Yvonne getta Erik in un vortice di dubbi e congetture sempre più bizzarre, spingendo la donna a rivelargli finalmente la verità. La scoperta del tumore di Yvonne sconvolge Erik.

Dopo un primo momento di sconforto però, Vogt si fa forza e si prepara ad affrontare questa nuova battaglia al fianco della compagna. Erik si dedica anima e corpo alla cura di Yvonne, dimostrando un amore profondo e incondizionato.

Vogt accetta di accompagnare la donna a una visita medica, così da dimostrarle di essere al suo fianco nella lotta contro il cancro, ma una volta giunti lì si accorge di non essere forte come pensava. A quel punto Erik deve ammettere di avere bisogno di aiuto per affrontare la situazione.

Tempesta d’amore, spoiler al 31 gennaio

Dopo un’esperienza deludente in Sudafrica, Helene torna a Bichlheim sperando in un cambiamento. Purtroppo, la sfortuna sembra seguirla, facendole accumulare una delusione dopo l’altra.

Valentina, con il cuore in tumulto, comunica a Werner e Robert la sua intenzione di trasferirsi a Bruxelles con Otto. Tuttavia, dopo un confronto con Helene la donna appare indecisa e combattuta.

Un’ombra di dubbio aleggia sulla relazione tra Nicole e Robert. Per riaccendere la passione e chiarire i loro sentimenti, Saalfeld invita Nicole a un evento speciale.

Lale scopre che Theo soffre di attacchi di panico. Nel frattempo Hildegard viene a conoscenza della triste storia familiare del ragazzo.

Werner propone a Helene un impiego come governante al Fürstenhof, ma l’opposizione di Christoph – che ne mette in dubbio le qualifiche – rischia di far naufragare le sue speranze.

Le difficoltà di Nicole nella gestione del Caffè Liebling danno ad Alexandra l’opportunità di recuperare la loro amicizia. Schwarzbach decide di mettersi a sua disposizione, ma poi un commento inopportuno rischia di rovinare di nuovo il loro rapporto. Alexandra nega di essere responsabile dell’allagamento al locale, ma Christoph la invita a essere sincera con Nicole.