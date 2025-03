Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 24 al 28 marzo? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso della nuova settimana riflettori puntati su una new entry. Ana farà il suo ingresso portando con sé un terribile segreto.

Tempesta d’Amore, trame al 28 marzo 2025

Michael e Nicole riescono a condividere una notte di intimità. Subito dopo, Nicole riceve una visita inaspettata: sua figlia sta per arrivare. Nicole è felicissima per la visita di sua figlia Ana, ma non sa che la ragazza le sta nascondendo un terribile segreto.

Poco dopo il suo arrivo la giovane sarà impegnata in un’operazione di “salvataggio” di un gattino, che la farà cadere letteralmente tra le braccia di Philipp.

Ogni madre sembra avere un intuito particolare nel “sentire” ciò che prova un figlio, e anche Nicole non fa eccezione. La donna non tarda ad accorgersi che Ana le sta nascondendo qualcosa, e mentre lei si chiede di cosa si tratti, la ragazza non può fare a meno di pensare in continuazione a Philipp.

Alexandra accusa Greta di non essere la donna giusta per Noah, e tra le due scoppia una violenta discussione. Poco dopo, la cuoca si confida con il fidanzato. Poco dopo la giovane sembra quasi pentirsi si averne parlato con Noah, e lo implora di non intromettersi nella sua discussione con Alexandra. Il ragazzo decide comunque di parlare con la madre.

Kata determinata a partire nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Markus prova a conquistare Katja invitandola alla mostra di un pittore a lei molto caro. I suoi tentativi sembrano dare i frutti sperati, e per un attimo lui si illude di essere riuscito a far breccia nel cuore della ragazza.

Poco dopo però scopre che lei è ancora intenzionata a lasciare il Fürstenhof.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Julian si mette al volante di uno shuttle del Fürstenhof dopo aver bevuto un po’ troppo e finisce per causare un incidente. Le indagini sull’incidente portano i poliziotti a scoprire che lo chaffeur guidava in stato di ebbrezza, e per lui le cose potrebbero mettersi davvero male.

Eleni è assalita dalla nostalgia per Vroni, la sua sorellina. Quella stessa notte, la ragazza le appare in sogno.

Il cuoco incaricato di sostituire Greta mentre lei è a Parigi decide di rinunciare all’incarico. A quel punto Alexandra chiama la Bergmann intimandole di ritornare a Bichleim per occuparsi del ricevimento nuziale di Eleni. La futura sposa intanto è alle prese con qualche problema legato ai suoi “due padri”.

Dopo la chemioterapia, Yvonne è sopraffatta dal dolore, ed Erik la accudisce con amore.

Nel frattempo proseguono i preparativi per le nozze di Eleni e Leander, e anche Max e Imani tornano a sorpresa al Fürstenhof per il matrimonio. Prima di arrivare a pronunciare il fatidico sì però, la coppia dovrà ancora fare i conti con una serie di imprevisti che potrebbero rovinare il loro giorno più bello.