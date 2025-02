Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 24 al 28 febbraio? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso della nuova settimana riflettori puntati su Jasmin, una new entry che farà il suo ingresso nel cast e mostrerà subito una forte attrazione per Leander. Riuscirà a far breccia nel cuore del medico?

Tempesta d’Amore, trame al 28 febbraio 2025

Eleni ha perso il bambino, e mentre lei e Julian cercano di affrontare uniti la perdita Leander prova a superare la sua gelosia buttandosi a capo fitto nello sport. Il medico decide di organizzare un corso di hip hop al Fürstenhof, ma la sua iniziativa riscuote scarso successo.

Sembra così che Leander sia condannato a non trovare una cura alle sue “pene d’amore”, almeno fino a quando non farà il suo ingresso in albergo Jasmin. Scopriremo che la ragazza è una vecchia conoscenza del giovane medico, perché in passato è stata sua compagna di studi. Inizialmente Leander sembra non rimanere impassibile alle avances di Jasmin, ma poi all’ultimo momento si rifiuta di passare la notte con lei, perché sente che il suo cuore appartiene solo a Eleni.

Poco dopo Leander affronta Eleni e le ricorda che – solo poche settimane prima – si è dichiarata pronta a lasciare quel fidanzato che ora vuole legare a sé. I due non si accorgono che lo chaffeur sta ascoltando la loro conversazione.

La confessione di Eleni nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Leander deve davvero rassegnarsi all’idea di aver perso per sempre Eleni? Nel corso della settimana assisteremo ai preparativi per la festa di fidanzamento tra la giovane e Julian. Ma mentre Alexandra e Christoph sono impegnati per fare in modo che il ricevimento sia perfetto, la stessa Eleni confessa a Greta di amare ancora Leander.

La confessione della Schwarzbach sembra mischiare di nuovo le carte in tavola, e rimettere in dubbio quel futuro al fianco di Julian che sembrava ormai scritto. A tutto questo si aggiunge anche la dichiarazione d’amore dell’ex nei suoi confronti.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Theo cerca di sollevare il morale a Lale, e lei lo ringrazia con un bacio appassionato. Il ragazzo capisce di essersi innamorato, ma per lui è in arrivo una delusione: la Ceylan – dopo aver scoperto che lui le ha mentito sulla sua visita medica – sembra fare un passo indietro. Theo finisce per scontrarsi anche con Christoph, ma – nonostante i consigli di Lale e Alfons – rifiuta di parlare anche all’albergatore della sua malattia. In seguito Theo invita Lale a un appuntamento e – per non rischiare di rovinare la serata – assume dei tranquillanti. Peccato però che il ragazzo esageri con la dose, e finisca per addormentarsi proprio nel momento in cui la Ceylan gli sta facendo una dichiarazione d’amore.

Greta deve rimediare a un suo errore: la donna per sbaglio ha ordinato una grossa quantità di cibo, e cerca di rimediare organizzando un evento al Fürstenhof.

Michael e Nicole dovranno esibirsi insieme, e davanti alla richiesta i due sono titubanti. In seguito decidono di dimenticare il passato e provare a essere solo amici.

Yvonne teme di essere vicina alla fine, e decide di redigere il proprio testamento. Anche Erik trascrive le sue ultime volontà, scatenando una forte curiosità nella donna, che non può fare a meno di “sbirciare” per scoprire cosa ha scritto nel documento il suo amato. Per la Klee intanto si avvicina il momento dell’intervento, ed Erik e Greta cercano di sostenerla.