Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 23 al 27 settembre? La soap tedesca continua a regalarci colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4 con la 20ma stagione. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati sui rapporti tra Valentina e Noah, che subiranno una battuta d’arresto per colpa di Greta.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 23 al 27 settembre

Nelle nuove puntate inedite di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 23 al 27 settembre entrerà in scena un nuovo personaggio. Si tratta di Greta Bergmann, l’ex fidanzata di Noah. La ragazza verrà assunta come cuoca al Fürstenhof, e il suo arrivo creerà non poco scompiglio nell’hotel.

Sarà Andrè a raccomandarla, facendo in modo che venga assunta manipolando il suo curriculum. Ben presto Helene scoprirà quello che avrà combinato André e lo affronterà a muso duro.

Tempesta d’amore, spoiler al 27 settembre 2024

In seguito scopriremo che la cuoca neo assunta altri non è non che l’ex fidanzata di Noah. Di conseguenza il suo arrivo sarà destinato a cambiare i rapporti tra Valentina e Noah. Il rapporto tra il secondogenito di Alexandra e Markus e Valentina andrà deteriorandosi e quest’ultima si allontanerà sempre più da lui.

Erik nel frattempo studierà un nuovo piano per riuscire a conquistare Ulrike. Tutto sembrerà andare per il meglio, almeno fino a quando un imprevisto manderà all’aria tutto.

Tempesta d’amore, cos’altro accade nella soap tedesca?

Vanessa capirà quello che prova troppo tardi. Solo dopo aver trascorso una notte con Max la ragazza si renderà conto di amare solo Carolin, e averla persa la farà cadere nella disperazione.

Tuttavia la giovane potrà contare su un aiuto del tutto inaspettato. Max – avendo capito quali sono i sentimenti di Vanella – cercherà di aiutarla a salvare il suo amore. Parlerà lui con Carolin e le chiederà di perdonare l’amata.

Intanto, Ulrike lascia Robert dopo aver scoperto quello che lui ed Erik hanno architettato. Questi, però, dovrà fare i conti con le sue azioni.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.