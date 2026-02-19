Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 23 al 27 febbraio.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 27 febbraio

Greta è delusa dopo aver scoperto che Miro ha buttato via i fotoritratti realizzati da lui. Il ragazzo tenta di giustificarsi, e la sua spiegazione appare credibile.

Poco dopo la gelosia gioca un brutto tiro a Luis, che sempre più timoroso di perdere le attenzione di Greta per colpa di Miro, finisce per fare una scenata. In seguito è la stessa Greta a scusarsi con Miro per l’atteggiamento del fidanzato. A quel punto però, il ragazzo non può più tacerle i suoi sentimenti, e le confessa di essersi innamorato di lei.

In seguito Miro cerca di evitare in ogni modo la coppia, ma il destino sembra aver scritto per lui un finale diverso: Greta gli confessa di ricambiare i suoi sentimenti, e tra i due scocca un bacio!

Nuova lovestory in vista? Per il momento questa ipotesi sembra rimandata, visto che la ragazza archivia quel gesto come un atto impulsivo e prova a concentrarsi sulla sua relazione con Luis.

Maxi confusa nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Non è solo Greta a combattere con le questioni di cuore. Nelle prossime puntate Sturm der Liebe vediamo che anche Maxi è combattuta. La giovane si infuria quando scopre che Henry mostra poco rispetto per la natura: un comportamento che non delude solo lei, ma tutti i Sonnbichler.

In seguito però, il giovane cerca di far colpo su di lei, e per riuscirci si immerge completamente nel paesaggio che lo circonda. Maxi è affascinata da questo suo cambiamento, ma ben presto scopre che deve “ripagare” questo ripensamento facendo un giro in moto con lui.

Le contraddizioni del giovane confondono Maxi, che non può nascondersi di provare per il giovane una forte attrazione.

Trame settimanali Tempesta d’amore

La situazione rischia di degenerare quando Henry conosce una ragazza affascinante di nome Anastasia. Lei flirta apertamente con lui, scatenando la gelosia di Maxi. Ma Henry non si arrende e cerca di far colpo sulla Neubach, e per riuscirci la invita a fare un giro in carrozza. Subito dopo però si accorge di non avere a disposizione il denaro necessario. I due risolvono il problema e si apprestano a godersi questo breve viaggio, che li porta talmente vicini da sfiorare il bacio. Sul più bello però, Maxi viene richiamata in hotel.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Greta – benché si sforzi – non riesce a togliersi Miro dalla testa. Una notte nel sonno sussurra il suo nome, facendo infuriare Luis che decide di affrontare il rivale.

Michael sospetta che Lale stia abusando dei farmaci che gli ha prescritto e la mette in guardia dai possibili effetti collaterali. Intanto Yvonne ed Erik si prendono cura del giovane medico, che dopo la partenza di Nicole è distrutto. Yvonne gli confida l’esistenza di alcune cure anticonvenzionali per la sua mano, lui le prova e nota dei piccoli miglioramenti.

Christoph tenta di scuotere Lale, coinvolgendola nel’amministrazione dedicata alla memoria di Theo, ma un gesto avventato di Markus finisce per vanificare gli sforzi dell’albergatore.

Al Fürstenhof arriva una donna d’affari: Sophia Wagner! La ricca imprenditrice è in realtà la madre di Henry.