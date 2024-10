Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 21 al 25 ottobre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Eleni, che nel corso di una discussione con Markus si lascerà sfuggire il fatto che lui non è il suo padre biologico. La ragazza preciserà che è figlia di Christoph, ma poi si pentirà di aver rivelato la verità all’uomo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Markus sconvolto

Mentre Alexandra non si rassegnerà alla fine della sua relazione con Christoph, Markus cercherà in ogni modo di convincerla a dare una nuova chance al loro matrimonio. Le continue avances dell’uomo finiranno per mettere in imbarazzo Eleni, che alla fine deciderà di rivelargli un segreto custodito per anni da lei e dalla madre.

Eleni è nata da una relazione extraconiugale tra Alexandra e Christoph!

Questa verità sconvolgerà Markus, che tuttavia ci terrà a precisare alla ragazza che tra loro non cambierà nulla. In un successivo confronto con l’ex moglie però Markus, non potrà fare a meno di rinfacciarle di averlo sempre considerato come una seconda scelta rispetto a Christoph. Questa nuova verità farà aumentare ancora di più la tensione tra Schwarzbach e Saalfeld.

Tempesta d’amore, spoiler al 25 ottobre: Vanessa ricoverata

Vanessa dovrà fare i conti con dei problemi legati alla gravidanza nei prossimi episodi Tempesta d’Amore. La ragazza verrà ricoverata in ospedale e tutto farà pensare che a una gravidanza anticipata.

Tutto ciò rischierà di rovinare la “sorpresa” che Alfons stava preparando per lei: l’uomo avrebbe voluto regalarle una culla fatta a mano per il nascituro. Il precipitare della situazione rischierà però di impedirgli di completare il suo capolavoro in tempo.

Tuttavia sarà la salute della donna e del bambino a preoccupare tutti, e mentre Max sarà in pensiero per la compagna, Alfons deciderà di mettersi in contato con Gunther Sonnbichler, il padre di Vanessa.

Torna Gunther nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Appena scoperto quanto starà accadendo, Gunther si precipiterà in ospedale dalla figlia. Purtroppo però lei sembrerà non volergli dare la possibilità di rimediare agli errori del passato, e anzi la sua presenza finirà per turbarla profondamente.

Vanessa entrerà in travaglio e Max penserà che sia stato lo choc dovuto alla vista del padre a far precipitare la situazione. Per questo motivo non tarderà ad affrontare Gunther. Richter dovrà anche affrontare dei problemi sul lavoro, legati alle sue troppe assenze.

Tempesta d’amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Gunther sembrerà davvero pentito dei suoi errori, e per questo motivo chiederà ad Alfons di aiutarlo a recuperare il rapporto con la figlia. Sebbene all’inizio l’uomo mostri qualche perplessità, alla fine dovrà ricredersi e sia lui che Hildegard si renderanno conto che Gunther è veramente cambiato.

Nel frattempo Valentina sarà a un passo dallo scoprire la verità su Noah e Greta: i due hanno una relazione segreta che rischierà di non rimanere tale. Mentre la chef sarà preoccupata per le eventuali ripercussioni che questa love story potrebbe portare nella sua carriera, Yvonne cercherà di far riavvicinare i due, completamente ignara che siano già una coppia.

Valentina otterrà un contratto come tirocinante al Fürstenhof, grazie alle sue prestazioni nel corso della Festa di Primavera.