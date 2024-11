Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 18 al 22 novembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Vanessa, che vivrà momenti di terrore quando si renderà conto che il suo bambino è sparito.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: dov’è finito il figlio di Vanessa?

Sarà un periodo decisamente movimentato quello che attende Vanessa nei prossimi episodi Tempesta d’amore. La giovane scoprirà infatti che suo figlio è sparito e andrà nel panico. La storyline avrà inizio nel momento in cui Max cercherà di essere un padre più presente nella vita del bambino e – sentendo il piccolo Arthur piangere – deciderà di portarlo fuori per calmarlo.

Il fitness trainer si dimenticherà però di avvertire Vanessa e così – quando lei scoprirà che il piccolo non è più nella sua culla – finirà nel panico. Insieme a Carolin si preparerà a una lunga ed estenuante ricerca, ma proprio quando le due donne staranno per uscire, Max tornerà con Arthur in braccio. La vicenda si concluderà così nel migliore dei modi, e sarà una “lezione” per Vanessa, che prometterà a Max di concedergli uno spazio più ampio nella vita del figlio. Tutto però sembrerà vanificarsi quando – poco dopo – lei inizierà a fantasticare su un trasferimento in Austria.

Tempesta d’amore, spoiler al 22 novembre

Una delusione sembra quindi attendere Max, dopo che il fitness trainer avrà visto infrangersi anche il suo sogno d’amore con Imani. Dopo aver cercato in ogni modo di convincerla a restare al Fürstenhof, sarà riuscito a fare colpo su di lei grazie al suo spirito di iniziativa. Si tratterà però di un’illusione passeggera, visto che poco dopo lo stesso Max vedrà la ragazza in compagnia di Leander, in una situazione equivoca.

In seguito verrà a sapere che Imani starà per sposarsi, e penserà di aver perso ogni chance. Un imprevisto però capovolgerà tutto.

Tempesta d’amore, trame settimanali

Valentina sorprenderà Otto a rovistare nell’armadietto di Erik. Il ragazzo starà cercando di sottrarre del denaro, ma riuscirà a cavarsela con una scusa. A finire nei guai sarà invece Greta, che poco prima aveva manifestato una grande necessità di soldi. In realtà quei soldi dovevano servire per saldare un debito proprio con Otto, ma la ragazza non aveva dato spiegazioni e – quando Erik scoprirà che il suo armadietto sarà stato forzato – sospetterà subito di lei.

Greta proclamerà la sua innocenza e – sconvolta per le accuse di furto – si sfogherà con Valentina, la quale ripenserà a un incontro molto sospetto con Otto. I suoi dubbi si riveleranno fondati, e lo stesso Otto confesserà il furto, garantendole che restituirà il denaro. All’inizio Valentina sarà profondamente delusa dal gesto del ragazzo e penserà di cacciarlo, poi però sarà sopraffatta da un senso di pietà.

Tempesta d’Amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Noah cercherà di distogliere il suo pensiero da Valentina concentrandosi su Greta. Quando quest’ultima si accorgerà di essere seguita, il pensiero andrà subito alla Saalfeld.

Leander sospetterà che dietro la scomparsa di Gesine possa esserci lo zampino di Alexandra, e finirà per scontrarsi con Eleni che invece difenderà la madre a spada tratta. La giovane sarà poi protagonista di un fatto spiacevole, quando perderà il braccialetto che le aveva regalato Leander. Julian si offrirà di aiutarla a cercarlo, ma del gioiello non vi sarà traccia. A quel punto il giovane Specht le regalerà un nuovo bracciale.

Markus suggerirà a Eleni di collaborare attivamente al progetto di Imani, inconsapevole del fatto che anche Leander sarà stato coinvolto nell’iniziativa. Quando la ragazza lo scoprirà rassicurerà Markus dicendogli che non avrà problemi a lavorare con lui. Alexandra però – saputo cosa intenderà fare la figlia – apparirà tutt’altro che soddisfatta.