Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 17 al 21 marzo? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso della nuova settimana riflettori puntati su Leander, che mentre è impegnato nei preparativi delle nozze con Eleni, riceve una proposta di lavoro dalla Tanzania.

Tempesta d’Amore, trame al 21 marzo 2025

Iniziano i preparativi per le nozze tra Eleni e Leander, e non mancano gli inconvenienti. Quando Alexandra viene a sapere che Eleni ha chiesto a Nicole di essere la sua testimone di nozze, la gelosia nei confronti della sua ex governante riaffiora con forza.

Una nuova notizia rischia di sconvolgere i piani di Leander ed Eleni: al ragazzo viene infatti proposto un lavoro in Tanzania, e per non perderlo dovrà trasferirsi là entro due settimane.

Alexandra decide così di mettere da parte le ostilità, e insieme a Christoph cerca di fare il possibile per permettere ai due ragazzi di sposarsi prima della partenza per l’Africa. Poco dopo però Alexandra si trova ad affrontare un nuovo inghippo, e deve discutere con Greta riguardo al menu per il ricevimento nuziale.

Arriva Katja nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Werner continua a opporsi fermamente alla vendita delle azioni di Robert a Christoph. Proprio in quel momento Katja, la cugina di Charlotte, fa il suo arrivo al Fürstenhof, per la felicità di Werner. La donna, reduce da un divorzio doloroso, è in cerca di un nuovo inizio nell’hotel di famiglia.

Poco dopo Markus e Katja hanno un magico incontro, durante il quale scoprono di provare una forte attrazione uno per l’altra. Dopo essersi innamorati perdutamente però, i due scoprono che le loro famiglie sono acerrime nemiche.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Markus è ormai certo che Christoph lo abbia ingannato e decide di ripagarlo con la stessa moneta.

Michael è sempre più sospettoso nei confronti di Nicole. Quando la vede assumere una pillola, la sua preoccupazione si trasforma nella convinzione che la donna abbia una dipendenza. Theo e Lale cercano di far riappacificare Michael e Nicole proponendo loro un’escursione con degli alpaca. Il medico e la Alves si riavvicinano, salvo poi avere l’ennesima discussione. A quel punto Theo confessa a Michael di aver drogato la donna.

Si scopre infine che Helmut è in realtà un prestanome di Markus, che diventa così nuovamente azionista del Fürstenhof. Katja è infuriata per gli intrighi dell’uomo, ma non può negare di provare per lui una forte attrazione.