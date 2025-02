Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 17 al 21 febbraio? Le trame settimanali della soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su Helene, che mentre programma un viaggio in Sudafrica riceverà una notizia sconvolgente.

Tempesta d’Amore, trame al 21 febbraio 2025

Werner cerca di dissuadere Helene dal suo proposito di partire per il Sudafrica e – al tempo stesso – incalza André spingendolo a rivelare alla donna tutta la verità. Quest’ultimo però non sembra riuscire a trovare il coraggio per confessare alla fidanzata di avere un’altra relazione.

Aiutato da Robert, Werner racconta tutto alla Richter, poco prima che lo stesso André trovi il coraggio di dirle tutto al telefono. Helene è sconvolta!

La verità su Theo nelle prossime puntate Tempesta d’Amore?

Theo e Lale trascorrono la serata insieme, ma il ragazzo finisce per rovinare l’incontro romantico. Lo strano comportamento del ragazzo, spingono Lale a sospettare che lui sia affetto da ADHD.

Quando prova ad affrontare l’argomento con lui, Theo non reagisce bene. Poco dopo è Alfons a convincerlo a sottoporsi a una visita specialistica, per capire l’origine dei suoi problemi comportamentali. Dopo la visita Lale chiede a Theo cosa gli ha detto il medico, e lui le nasconde la verità.

Spoiler al 21 febbraio Tempesta d’amore

Nicole inizia a sospettare che Michael provi dei sentimenti per lei e questa consapevolezza la spinge a guardarlo sotto una nuova luce. È proprio in quel momento che Noah la incoraggia ad ammettere a se stessa di essere attratta dal medico.

Yvonne si confida con Greta e le rivela la sua malattia. Quest’ultima trova un modo alquanto originale per farle coraggio.

Robert si trova di fronte a un bivio: un’interessante offerta di lavoro in Italia e il suo amore per Nicole. Alla fine non solo sceglie l’amore e rifiuta la proposta, ma propone anche all’amata di andare a convivere insieme. Nicole gli risponde dicendogli di non essere ancora pronta ad andare a convivere con lui, promettendo però di dare un’altra chance alla loro relazione. La notizia fa fare allo chef salti di gioia, anche se il suo entusiasmo è destinato a spegnersi quando si accorge che lei non riesce più a lasciarsi andare con lui. Consapevole che la sua relazione con la Alves non ha futuro, Robert decide così di lasciare il Fürstenhof e accettare l’offerta di lavoro in Italia.

Cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Proprio mentre Eleni e Leander attendono con trepidazione il momento in cui la ragazza farà la prima ecografia, lei è vittima di forti dolori e collassa. I peggiori timori vengono confermati dai medici: Eleni ha una gravidanza extrauterina che le provocato la rottura di una delle tube ovariche, e deve essere operata con urgenza.

Dopo l’intervento i medici comunicano a Leander che Eleni è fuori pericolo, ma ha perso il bambino. Il ragazzo racconta a Julian quanto è successo. Leander è dispiaciuto per quanto accaduto all’amata, ma intravede la possibilità di avere una nuova chance con lei, almeno fino a quando non scopre che Eleni e Julian stanno programmando di avere un altro figlio.