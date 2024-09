Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 16 al 20 settembre? La soap tedesca continua a regalarci colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4 con la 20ma stagione. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Alexandra, che prenderà una decisione drastica per cercare di togliersi ogni dubbio sulla morte della figlia Vroni.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 16 al 20 settembre

Alexandra vorrà vederci chiaro nella morte della figlia e penserà di far trasferire il corpo della figlia in un altro ospedale. Anche Leander sarà tormentato dai dubbi. I due minacceranno di suscitare la diffidenza degli Schwarzbach, e Michael cercherà ansiosamente di portare Leander fuori dalla linea di tiro.

Alexandra però vorrà scoprire cosa sia accaduto veramente, e annuncerà che intende far trasferire il corpo di Vroni in un’altra clinica per ulteriori esami, poiché non si fida più dell’ospedale. Michael reagirà con calma alla sua richiesta, mentre in cuor suo spererà che i risultati dell’autopsia possano scagionare definitivamente Leander.

Tempesta d’amore, spoiler al 20 settembre 2024

Max si imbatterà in una vecchia bicicletta e penserà di sistemarla e trasformarla in una bici da trasporto per Vanessa e il suo bambino. La giovane sarà commossa dal gesto di lui e accetterà di fare un viaggio “di prova” sulla bicicletta. Verrà però sorpresa da un temporale improvviso.

Tempesta d’amore, cos’altro accade?

Helene sarà divisa. Se da un lato non sarà ancora pronta a perdonare André, dall’altro non potrà fare a meno di commuoversi nel notare l’attenzione che lo chef avrà per lei. Tuttavia – quando André prenoterà un appuntamento con Helene al salone di bellezza – lei gli dirà chiaramente che non intende ricominciare da capo. A quel punto lui le proporrà un compromesso.

Rendendosi conto di essere a un bivio e dover scegliere tra il suo sogno e la sua compagna, lo chef prenderà una decisione che potrebbe salvare sia la loro relazione che le sue ambizioni. Konopka si trasferirà da solo in Sudafrica, dove avvierà la sua attività, mentre Helene resterà a Bichlheim e si godrà la nascita del nipotino. Con il tempo i due fidanzati potranno decidere con tutta calma come procedere con la propria relazione a distanza. Riuscirà così a salvare la sua storia d’amore con la Richter?

Erik intanto si preparerà per la sua interpretazione di Ajay Khan guardando intensamente i film, ma si renderà conto che – per calarsi nel ruolo in modo brillante – avrà bisogno di molto tempo e di molta pratica. Tuttavia il tempo stringerà, visto che Ulrike vorrà andarsene improvvisamente.

Le cose sembreranno mettersi abbastanza bene per lui, visto che il suo primo incontro con Dremel come Ajay Khan si rivelerà un successo. Tuttavia l’inconveniente sarà dietro l’angolo, e quando Gerry gli chiederà di ballare una danza bollywoodiana con Shirin, lui si troverà in guai seri. Per rimanere credibile di fronte a Ulrike nel suo ruolo di Ajay Khan, Erik non potrà rifiutarsi, ma saprà bene di non essere un ballerino dotato.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.