Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 16 al 20 febbraio.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 20 febbraio

Chi era l’affascinante sconosciuto del casinò? Maxi non riesce a togliersi di mente il ragazzo, ma teme di non rivederlo mai più. Poco dopo rimane piacevolmente sorpresa quando – davanti a una fontana “magica” se lo ritrova davanti.

Tra Henry e Maxi scatta suvìbito la scintilla. Vincent – temendo che l’amico voglia solo divertirsi con lei, lo mette in guardia sulle conseguenze che potrebbero scaturire da un’avventura che le lasci il cuore spezzato.

Trame settimanali Tempesta d’amore

Greta affronta Miro e – ritenendo che il ragazzo abbia bevuto troppo – gli impedisce di mettersi alla guida. I due discutono animatamente e durante la discussione emerge un segreto che il giovane ha tenuto a lungo nascosto.

Subito dopo la Bergmann si rende conto che lui ha tantissima fiducia in lei, da arrivare persino a confidarle il suo terribile segreto. Determinata a meritare quella fiducia, Greta evita di parlare di quanto ha appena scoperto anche con Luis.

I timori di Michael nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Michael deve fare i conti con le sue paure, e quella più grande è sicuramente data dal timore che Nicole non veda più in lui un uomo, ma solo un invalido da accudire. Con l’aiuto di Yvonne cerca di scacciare questi brutti pensieri dalla sua mente.

Improvvisamente tutti i suoi timori riemergono, quando Nicole gli confessa che la prospettiva di una carriera a Broadway rappresenterebbe per lei la grande occasione della sua vita, ma che non intende rinunciare al fidanzato.

Subito dopo gli chiede di seguirla a New York, mettendo il medico davanti a una scelta davvero difficile.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Michael reagisce chiedendo a Nicole di non rinunciare al suo sogno e partire per New York, mettendo fine alla loro relazione. Dopo una notte insieme, la donna si mette in viaggio per iniziare la sua carriera come cantante a Broadway.

Maxi intanto cerca di scoprire qualcosa di più sulla vita di Henry, senza però riuscire a ottenere grandi risultati. Convinta che il ragazzo abbia problemi economici, si da da fare e riesce a farlo assumere come stalliere. Tuttavia il comportamento del giovane la confonde: a volte sembra essere al verde e altre il ragazzo mostra abitudini piuttosto costose.

Dopo molte peripezie, Ana e Philipp si sposano. I due salutano tutti e lasciano il Fürstenhof per trasferirsi nella tenuta von Thalheim.

Luis ammette con Greta di essere pronto a fare il grande passo, ma il cuore della giovane ormai batte per Miro.