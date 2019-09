Tempesta D’Amore anticipazioni fino al 6 ottobre: Jessica ricatta Natascha

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore delle trame in programma su Rete 4 dal 30 settembre al 6 ottobre annunciano nuovi guai per Annabelle e Jessica. Le due donne tesseranno nuovi intrighi per evitare di essere smascherate. Nel frattempo, Tina faticherà ad ammettere di essere attratta da Ragnar. Andrè, intanto, smaschererà Natascha.

Anticipazioni Tempesta D’Amore dal 30 settembre

Fabien comunicherà a Michael e Natascha la sua ferma intenzione di riprendere gli studi e di non voler fare più il musicista di strada. Nel frattempo, tutte le testate giornalistiche del paese parleranno dell’arresto di Alfons. A causa degli impegni lavorativi, i coniugi Niederbuhl chiederanno a Jessica di occuparsi della piccola Felicitas. Christoph chiederà a Denise perché è molto agitata e depressa. La ragazza gli rivelerà di non essere sua figlia. La trappola di Annabelle, nel frattempo, avrà inizio.

Il dark man reagirà malissimo davanti alla notizia che Denise non è sua figlia e se la prenderà con lei. La giovane ragazza, dispiaciuta e in lacrime, deciderà di andarsene via. Andrè smaschererà Natascha e le farà capire che non ha intenzione di essere suo complice.

Tempesta D’Amore anticipazioni: Tina attratta da Ragnar

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore delle puntate che andranno in onda fino a domenica 6 ottobre su Rete 4, riportano nuovi colpi di scena. Andrè, dopo aver scoperto il segreto di Natascha, vorrà spifferare tutto a Michael. Anche Jessica si troverà costretta a svelare che la piccola Felicitas è in realtà sua figlia Luna.

Annabelle scoprirà che Joshua è riuscito a far riavvicinare Christoph e Denise. La giovane Sullivan sarà disposta a tutto pur di rovinare la vita della sorella. Nel frattempo, Tina incontrerà di nuovo Ragnar. Il giovane Sigurdson si mostrerà molto attratto dall’ex compagna di scuola, ma lei faticherà ad ammettere di provare dei sentimenti per lui. La situazione tra Jessica e Natascha peggiorerà sempre di più. La vera madre della piccola Felicitas proporrà alla cantante un accordo che ha un sapore di ricatto.