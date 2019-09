Le anticipazioni di Tempesta D’Amore garantiscono pathos e suspense nelle puntate in onda su Rete 4 da sabato 21 a venerdì 27 settembre. Jessica deciderà di fare la babysitter per stare vicina alla piccola Felicitas. Robert rovinare l’affare di Christoph, mentre Annabelle studierà un piano per evitare che il segreto di Xenia venga a galla.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 27 settembre

A casa di Paul, il ragazzo si allontanerà dalla piccola Felicitas per parlare al telefono. Ad unc erto punto la bambina si metterà a piangere e Jessica la prenderà in braccio. Le dirà di non piangere perché la mamma è con lei. In seguito, la giovane Bronckhorst chiederà a Michael di fare da babysitter a Felicitas. Natascha all’inizio non sarà d’accordo, ma poi cambierà idea e accetterà la sua richiesta.

Fabien incolperà il padre per il suo fallimento scolastico. Arrabbiato con il genitore, il ragazzo deciderà di lasciare la Germania per trasfersi in Italia. Christoph accetterà la proposta di Ragnar, ovvero di finalizzare le bici elettriche. Purtroppo il suo affare andrà a monte per colpa di Robert. Intanto, Annabelle architetterà un piano malefico per evitare che suo padre scopra che lei non è sua figlia. Che cosa avrà in mente?

Anticipazioni Tempesta D’Amore dal 21 al 27 settembre: Joshua sospettoso

Gli spoiler delle puntate di Tempesta D’Amore che saranno trasmesse fino a venerdì 27 settembre annunciano clamorosi colpi di scena. Joshua si renderà conto che Annabelle è sempre più fredda e scostante nei suoi confronti.

Nel frattempo, Henry troverà una scatoletta con all’interno delle lettere scritte dal bisnonno. Tina riconoscerà il luogo disegnato dal bisnonno del veterinario, e Denise e Joshua decideranno di andarci insieme, sperando di trovare il ritratto di Dora. Michael e Natascha tenteranno in tutti i modi di convincere Fabien a non lasciare la scuola. Christoph, intenzionato a conoscere meglio il nuovo ragazzo di Denise, deciderà di invitare a cena la giovane Saalfeld e Henry.