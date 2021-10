Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 9 al 15 ottobre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 9 al 15 ottobre 2021

Christoph ha fatto fare un video di nascosto a Erik e Ariane e lo mostra a Werner e a Robert. Il filmato dimostra chiaramente che i due non hanno una relazione. Niente sembra più impedire quindi la firma del contratto con la Allberg, che viene decisa per l’indomani.

La scoperta di una cimice in camera di Ariane mette la donna in apprensione: cosa sa esattamente Christoph di lei? Ariane ne parla con Erik che, rimasto solo in ufficio, cerca di scoprirlo. Il rientro improvviso dell’albergatore però lo mette in una situazione difficile. Sorpreso a frugare tra i documenti di Christoph Erik non riesce a trovare una scusa plausibile… Nella notte l’albergatore ha un brutto incubo e al mattino rivela a Selina di aver sognato che, nel momento in cui prendeva la penna per firmare il contratto per l’hotel termale, questa si trasformava in un orribile scorpione.

Quando arriva davati al notaio Christoph ha un attimo di titubanza: l’incubo avuto nella notte ha lasciato il segno. Alla fine però si decide e, presa la penna, firma insieme a Erik, Werner e Roberto. Poco dopo tre di loro brindano alla realizzazione dell’hotel termale: ai festeggiamenti manca solo Erik, ma lui è impegnato a brindare con Ariane per la buona riuscita del loro piano.

Max cerca in ogni modo di farsi perdonare da Shirin, dopo averla fatta cadere dal tapis roulant. Si è follemente innamorato della giovane e non può certo sopportare l’idea che lei sia in collera con lui.

Il ragazzo, parlando con Vanessa, le rivela di essere innamorato di una sua amica, senza però fare il nome della ragazza che ha conquistato il suo cuore. Prosegue poi confessandole il suo timore di non essere ricambiato e il desiderio di vederla fare la prima mossa. Vanessa copia una poesia d’amore di Goethe, poi lascia inavvertitamente cadere il foglietto. Quando Shirin lo trova e lo raccoglie Max cerca di farle credere che sia opera sua.

La partenza di Andrè ha reso ancor più forte il senso di nostalgia per l’Olanda di Leentje e lei non ne fa mistero parlando con Werner. Cornelius, parlando con Selina, le rivela che lui e Maja si sono avvicinati poco a poco e le assicura che un giorno capirà.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: svelato il mistero di Cornelius

Maja trova Florian nel bosco, ferito a un piede dal cavallo. La ferita gli fa molto male, così lei decide di riaccompagnarlo a casa. Durante il tragitto il giovane le chiede per quale motivo abbia scelto Lars e le confessa di amarla. Poco dopo Cornelius e Maja mostrano al ragazzo la cartella clinica dell’operazione al viso. Questo non lascia più dubbi: Florian si convince che Lars Sternberg e Cornelius sono in realtà la stessa persona. Subito dopo in lui affiora una domanda: perché il padre di Maja si è finto morto?

Cornelius alias Lars gli spiega allora che lavorava in una banca quando è stato incastrato in un grosso scandalo finanziario. Per poter dimostrare la sua estraneità ai fatti il padre di Maja deve riuscire a smascherare il vero colpevole, ovvero Erik. Ma quest’ultimo dopo aver intercettato una cartolina dell’uomo indirizzata alla figlia, la utilizzerà per ricattarla. Se la giovane Von Thalheim non avesse convinto il fratello Florian ad approvare la costruzione della strada avrebbe denunciato Cornelius.

L’incidente nel quale Cornelius “perse” la vita, e il successivo intervento di plastica facciale, sarebbe dunque stati vani? Il padre di Maja riuscirà a dimostrare il coinvolgimento di Eric nella bancarotta prima che quest’ultimo lo denunci e lo costringa a pagare una pena che anni prima è riuscito a scansare con una finta morte, e che non merita certo di pagare? Per conoscere ulteriori sviluppi, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.