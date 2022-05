Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 7 al 13 maggio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 7 al 13 maggio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 7 al 13 maggio 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Scopriamola insieme!

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Florian, dopo essere riuscito a vincere la sua claustrofobia, riesce a portare in salvo Maja e Hannes. Quest’ultimo non può più nascondere a sé stesso di amare Maja e le chiede di sposarlo. La ragazza però prende tempo. I due giovani pensano di fare un regalo a Florian che ha salvato loro la vita.

Alfons decide finalmente di vendere la sua vecchia moto, e inizia a interessarsi al golf, sperando che Hildegard condivida questa sua passione. La donna però non sembra provare molta simpatia per questo sport. Alfons però sembra divertirsi molto con il suo nuovo hobby, tanto che chiede aiuto a Werner per imparare i rudimenti di questo sport e riuscire a prendere la Carta Verde.

Erik vorrebbe riuscire a riavere il suo vecchio lavoro e chiede aiuto ad Ariane. Se la donna appare propensa a riassumerlo però, Robert è di tutt’altro avviso. L’albergo inizia a riprendersi dalla cattiva pubblicità che, a causa del fratello di Florian, ha fatto notizia sui giornali e non intende rischiare ancora.

Ariane deve assentarsi qualche giorno, per tornare al paese natio a sbrigare alcune pratiche, e chiede a Selina di accompagnarla. Lei però rifiuta.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: l’arrivo di Gerry

Vanessa non riesce a spiegarsi i motivi per cui Maximilian non vuole festeggiare il suo compleanno. Il giovane le spiega che è a causa di suo fratello, che in passato gli ha negato la possibilità di avere la festa che avrebbe desiderato. Questo lo ha portato a disinteressarsi completamente dell’evento.

Il fratello maggiore di Max, Gerry, arriva improvvisamente all’hotel, e questa sorpresa non piace affatto al Richter, che in passato ha dovuto occuparsi a tempo pieno di lui, a causa del disturbo cognitivo di cui il ragazzo soffre. Gerry conosce Florian ed Erik e tra i tre si instaura un buon rapporto.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.