Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 5 al 11 agosto 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trama puntate dal 5 al 11 agosto 2023

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore assisteremo all’arrivo di Anna, che decide di recarsi al Furstenhof dopo aver scoperto che le circostanze della morte di Manuela sono venute a galla.

Arrivata in hotel, la donna incontra Henning a cui rivela di non aver mai smesso di sentirsi in colpa per la morte della sorella. Le sue parole però non riescono a scalfire l’opinione del sommelier che la tratta duramente. Anna ha un attacco di cuore e viene soccorsa da Josie, che la porta in ospedale.

Paul si scaglia contro Henning, che non ha avuto nessun riguardo per sua nonna, mentre Constanze si rende conto che il cugino è senza scrupoli e decide di rinunciare all’incarico di suo legale.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 11 agosto 2023

La presenza di Ariane vicino a Cornelia e Robert rende la donna sempre più nervosa. Durante una passeggiata Cornelia sente uno sparo e si convince che sia stata la Kalenberg a tentare di ucciderla.

In preda al panico aggredisce Ariane con uno spray al peperoncino, salvo poi accorgersi di aver commesso un errore. Ariane cerca di approfittare della debolezza della sua rivale, e le dice che non la denuncerà solo a patto che lei le chieda scusa pubblicamente.

Tempesta d’amore, spoiler al 11 agosto

Max e Michael si rendono conto di aver tolto valore alla bottiglia di whisky che avevano trovato, aprendola e bevendone parte del contenuto. Per rimediare al danno il fitness trainer aggiunge dell’acqua al whisky e risigilla la bottiglia per poi venderla ad Erik.

Felice l’uomo la porta a casa dove Yvonne – ignara del suo valore – la apre per la seconda volta per berla senza permesso. Erik se ne accorge e si arrabbia. La donna a quel punto ha la stessa “intuizione” di Max: risigillare la bottiglia!

Alla fine però la verità viene a galla quando Erik decide di vendere la bottiglia a Rosalie.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.