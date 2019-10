Le anticipazioni di Tempesta d’amore delle puntate in onda su Rete 4 da lunedì 4 a domenica 10 novembre annunciano una partenza e nuove crisi. Christoph spartirà le sue quote del Furstenhof tra le sue figlie. Eva ritornerà al lavoro ma avrà una violenta crisi di panico. La confessione di Joshua lascerà Henry e Denise senza parole. Una chiamata inaspettata costringerà Michael a prendere una decisione difficile che riguarda il suo lavoro.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino al 10 novembre: Eva in crisi

Annabelle convocherà il personale del Furstenhof per comunicare che sua madre le ha lasciato in eredità il 10% delle azioni del rinomato hotel. Paul informerà Natasha e Michael che settimana prossima ci sarà l’udienza per la custodia definitiva della piccola Luna. Annabelle, disperata, implorerà il padre a non vedere le quote dell’hotel.

Il signor Saalfeld deciderà di dividere le quote tra le figlie: ognuna di loro riceverà il 27,5% della proprietà. Paul smaschererà Nadine e Jessica e le obbligherà a raccontare tutta la verità alla polizia. Nel frattempo, Eva avrà un attacco di panico sul posto di lavoro.

Spoiler Tempesta d’amore: Joshua si dichiara a Denise

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta d’amore che saranno trasmesse fino a domenica 10 novembre, si concentrano sulla custodia della piccola Luna. Si avvicinerà il giorno dell’affidamento della piccola Luna, Michael e Natascha saranno tristi al pensiero di non averla più in casa. Joshua confiderà a Valentina di aver perso la testa per una ragazza che è già impegnata sentimentalmente, ma non le rivelerà di chi si tratta.

Eva avrà una violenta crisi di panico dopo aver udito un rumore in cucina, che le ha ricordato il brutto incidente aereo. Robert e Alfons tenteranno a tutti i costi di calmarla. Gregor chiamerà Michael per informargli che una grave epidemia sta uccidendo molte persone della Tanzania e che loro hanno bisogno del suo aiuto. Joshua, davanti agli occhi del veterinario Henry, confessa a Denise di essere profondamente innamorato di lei.