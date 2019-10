Le anticipazioni di Tempesta d’amore da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre riportano clamorosi colpi di scena. Eva e Christoph rischieranno di essere sbramati da un orso affamato. Valentina farà un sogno premonitore, mentre Annabelle ricatterà Werner. Di ritorno al Furstenhof, il signor Saalfeld farà una confessione spiazzante a Boris e Annabelle.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Annabelle ricatta Werner

Annabelle, insospettita dai comportamenti strani di Werner e Andrè, incaricherà Jessica di pedinarli. In seguito, la giovane Bronckhorst informerà Hildergard e Alfons di essere stata alla polizia per raccontare tutta la verità sull’abbandono della piccola Luna. Nel frattempo, sui Carpazi i soccoritori ritroveranno l’aereo, il cadavere del pilota ma di Eva e Christoph ancora nessuna traccia.

Annabelle, dopo aver scoperto che Werner e Andrè hanno falsificato la firma di Xenia sugli atti di vendita delle quote dell’hotel, deciderà di ricattarli. Nel frattempo, un orso affamato si presenterà davanti a Eva e Christoph. I due malcapitati si rifugeranno in una baita abbandonata, ma l’animale non sembrerà intenzionato a lasciarli in pace. Valentina farà un sogno premonitore.

Spoiler Tempesta d’amore fino al 3 novembre: il nuovo Christoph

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d’amore che saranno trasmesse fino a domenica 3 novembre, annunciano nuovi pericoli per Eva e Christoph. Un orso tornerà alla baita e terrorizzerà i due malcapitati, poiché sembrerà a sbranarli. Valentina, nel frattempo, disegnerà uno strano coltello che ha visto in sonno e lo mostrerà ad Andrè. Quest’ultimo non saprà come aiutarla, ma la ragazzina risponde che questo dettaglio potrebbe aiutarla a ritrovare sua madre.

Christoph, stremato, deciderà di uscire allo scoperto per affrontare l’orso. In quel momento, sentirà in lontananza dei cani abbaiare: sono arrivati i soccorsi. La squadra di soccorso salverà Eva e Christoph dalle grinfie dell’orso, e un elicottero sarà pronto a trasportarli in ospedale. La notiza del loro ritrovamento si diffonderà al Furstenhof e tutti saranno felicissimi. Un paio di giorni dopo, Eva verrà accolta con tanto amore in casa, mentre il signor Saalfeld apparirà completamente cambiato.

Quest’ultimo confesserà a Boris di essere perdutamente innamorato della moglie di Robert. Annabelle informerà il padre che grazie al suo ricatto, Werner sarà costretto a cederle il 10% delle quote del Furstenhof. Con grande sorpresa, Christoph le comunicherà che ha intenzione di vendere tutto per poi ricominciare da zero.