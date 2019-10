Dalle anticipazioni di Tempesta D’Amore arrivano clamorosi colpi di scena previsti per la settimana da lunedì 21 a domenica 27 ottobre su Rete 4. Crescerà la preoccupazione per le sorti di Eva e Christoph. Quest’ultimo, dopo aver discusso pesantemente con la donna, sparirà nel nulla. Michael, nel frattempo, scoprirà tutta la verità sulla piccola Felicitas. Come reagirà il dottore?

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Michael scopre il segreto di Natascha e Jessica

Messa alle strette, Natascha confesserà al marito che la piccola Felicitas è in realtà la figlia di Jessica. Sconvolto da tale confessione, Michael confesserà la verità sulla piccola Luna a Paul. Nel frattempo, Eva e Christoph, dopo essere usciti indegni dal disastro aereo, riusciranno a trovare un rifugio di fortuna. Tina perderà al concorso di cucina e tornerà al Furstenhof con il morale a terra.

Joshua, dopo aver scoperto che il pilota Nick si drogava, si sentirà in colpa per ciò che è successo a Eva e Christoph. Robert verrà a conoscenza di tutto e litigherà di brutto con il giovane Winter. Intanto, Michael confesserà tutta la verità sulla piccola Luna a Paul. Quest’ultimo non vorrà più saperne dell’ex fidanzata.

Tempesta D’Amore spoiler fino al 27 ottobre: Eva perde le tracce di Christoph

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore in programma fino al 27 ottobre annunciano inattesi colpi di scena. Denise, Joshua e Paul inizieranno a lavorare insieme a un importante progetto, e il veterinario non la prenderà affatto bene. A causa di un equivoco, Ragnar si allontanerà da Tina, che capirà di nutrire forti sentimenti per l’ex compagno di scuola. Nel frattempo, Valentina farà un sogno premonitore: Eva è viva.

Paul prenderà il congedo di paternità, anche se Annabelle sarà riluttante a concederglielo. Quest’ultima, intanto, verrà a conoscenza della firma falsificata sull’atto di vendita delle quota di Xenia. Eva, dopo aver scoperto che Christoph ha pianificato questo viaggio per stare da solo con lei, reagirà malissimo.

I due stuperstiti finiranno per litigare di brutto. Christoph, furioso, farà perdere le tracce di sé. Eva, rimasta sola nel rifugio di fortuna, inizia a essere invasa da un brutto presentimento. A Christoph sarà successo qualcosa di brutto?