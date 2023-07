Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 29 luglio al 4 agosto 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2023

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore assisteremo alle riflessioni di Constanze, che riuscirà a convincere Henning che un’accusa di omicidio contro la nonna di Paul non reggerebbe in tribunale. Il sommelier propone allora alla cugina di dichiarare che Manuela era sopravvissuta all’incidente.

Josie scoprirà che Henning ha intenzione di denunciare la nonna di Paul con una falsa dichiarazione e si appellerà disperata a Constanze. La giovane pregherà la donna di fermare il cugino, in nome dell’amore che prova per Paul. La nonna del ragazzo – sofferente di cuore – non riuscirebbe a sopravvivere a un processo.

Merle riceverà una fantastica offerta di lavoro in Inghilterra e – benché felice – la ragazza temerà che questa opportunità finisca per rovinare la sua relazione con Gerry, considerato che i due potranno vedersi solo nel weekend. Tuttavia Max ed Erik riusciranno a convincere Gerry che potrà comunque portare avanti una relazione a distanza con Merle, anche se quest’ultima avrà una sorpresa per tutti.

Merle riuscirà a convincere il datore di lavoro ad assumere anche il ragazzo come giardiniere, così che potranno partire insieme per l’Inghilterra. Gerry accetterà?

Bettina vorrebbe mettere le mani sui soldi di André e simulerà un incidente con la bicicletta elettrica ricevuta in dono dallo chef, facendo poi credere all’uomo di aver causato ingenti danni a un veicolo. Per risultare più credibile Bettina danneggerà la sua bici, senza però accorgersi che Yvonne sarà nei paraggi e seguirà con interesse quanto accade.

Il ritorno al Furstenhof di Ariane sconvolgerà Lia che – per evitare di vivere sotto lo stesso tetto – deciderà di trasferirsi con Robert in una baita di montagna. Ma evitare Ariane potrebbe risultare più difficile del previsto!

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.