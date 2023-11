Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 25 novembre al 1°dicembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sulle confessioni di Gerry, che ammetterà di essere innamorato di Shirin. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Nella prossime puntate Tempesta d’Amore rivelano che Gerry confesserà a Merle di essere innamorato di Shirin e di voler stare assieme alla domestica, ma qualcosa lo costringerà a rivedere la sua scelta.

Quando Gerry rivelerà a Merle di essere innamorato di Shirin e di voler iniziare una relazione con lei, Finow avrà un crollo emotivo che farà cambiare idea al giovane. Richter deciderà così di rimanere assieme a Merle, spezzando il cuore a Shirin che cercherà conforto in Josie. L’amica suggerirà a Shirin di lottare per la sua felicità.

Mentre Henning dubiterà fortemente che Gerry e Shirin possano avere un futuro insieme come coppia, Richter continuerà a credere che Ceylan sia perfetta come fidanzata per lui.

Christoph – dopo la sfuriata di Erik che lo avrà visto con Yvonne – esigerà delle scuse. La donna cercherà poi di convincere Christoph che non c’è stata nessuna notte di passione con il fratello di Florian, e che lui abbia inventato tutto solo per gelosia.

Il Saalfeld crederà alle parole della donna, e pretenderà le scuse del Vogt. Se questo non dovesse avvenire il direttore amministrativo potrebbe perdere il suo posto di lavoro.

Le condizioni di salute di Constanze miglioreranno, e la donna penserà di organizzare una cena a luce di candela per sedurre Paul. Lindbergh però – per non ferire ancora una volta Josie – inventerà una scusa per non presenziare alla cena, e il giorno dopo farà una scelta importante.

Paul sarà intenzionato a parlare a Constanze della sua relazione con Josie, ma la von Thalheim intuirà le sie intenzioni e fingerà di stare peggio, con lo scopo di impietosirlo e fargli cambiare idea.

Il piano dell’avvocatessa darà i risultati sperati e sarà fonte di attriti tra Josie e Lindbergh.

Michael troverà il biglietto che Raphael aveva dato a Rosalie e comporrà il numero scritto sopra, chiamando per errore l’escort. Rosalie – sebbene avesse conservato la banconota da 10 euro di Raphael – non sarà disposta a chiamare l’escort, convinta che la situazione con Michael possa migliorare.

Poco dopo il medico farà un prelievo di sangue ad Alfons, per verificare se è intollerante al glutine. Nel frattempo Hildegard inizierà a proporre al marito una dieta insipida.

Intanto Merle farà il suo ritorno nella città bavarese.

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.