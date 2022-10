Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 22 al 28 ottobre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 22 al 28 ottobre 2022

La decisione di Gerry di non partecipare più al torneo giunge come un fulmine a ciel sereno. D’altronde il giovane non se la sente di affrontare Dexter Torrence, che per lui è un eroe dotato di superpoteri. Intanto il “supereroe” decide di investire nell’idea di Florian e il progetto per il bioparco inizia a prendere corpo.

Si avvicina l’anniversario di nozze di Hildegard e Alfons. I due si erano ripromessi di non farsi regali, ma sembra che entrambi non siano riusciti a far fede alla promessa fatta. Alfons ha acquistato una bellissima collana per la moglie, e lei ha organizzato un picnic a sorpresa.

Ma la “sorpresa” che attende Alfons è amara: qualcuno gli ha sottratto il prezioso gioiello che avrebbe voluto regalare alla moglie per il loro anniversario. Inizialmente il Sonnbichler sospetta di André, ma poi si convince della sua innocenza e accetta l’aiuto del Konopka per identificare l’autore del furto. La verità non tarda ad arrivare, e poco dopo lo stesso Alfons vede il gioiello che aveva acquistato per la moglie al collo di Ariane!

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Una segnalazione fatta da Constanze, che afferma di aver visto un raro esemplare di coleottero nella zona, ferma momentaneamente il progetto del bioparco. Florian e Maja vedono così sfumare la possibilità di un progetto che, dopo il supporto offerto da Dexter, sembrava procedere a gonfie vele.

Ma ancora una volta è il Torrence a prospettare una possibile soluzione. Dexter propone infatti alla coppia di crearne uno negli States. Il progetto però appare irrealizzabile perché Maja, non avendo alcuna qualifica professionale, non può ottenere il visto per gli Stati Uniti.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Gerry partecipa al torneo!

Gerry non se la sente di affrontare Dexter, e per convincerlo Shirin gli regala la sua collanina portafortuna. L’idea sembra avere l’effetto desiderato, poiché il giovane accetta di partecipare al torneo di golf. Si presenta così sul campo della gara insieme a Shirin e informa Max ed Erik della sua decisione.

L’esito della gara sarà quello sperato? O davvero Dexter si dimostrerà imbattibile? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.